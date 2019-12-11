134° Aniversario de Río Gallegos: el cronograma completo de shows musicales y actividades

Se acercan los festejos por el 134° Aniversario de Río Gallegos, y desde la Municipalidad, ahora al mando de Pablo Grasso, ya dieron a conocer los días y horarios para los «platos fuertes» de las tres jornadas que durará la celebración y que comienzan con el cumpleaños de la ciudad, el día 19.
Las actividades tendrán lugar tanto en el escenario principal, ubicado en inmediaciones de la playa de estacionamiento de SIPEM (Av. San Martín y Don Bosco), en un escenario paralelo en la esquina de calle España y Av. Kirchner, y escenarios secundarios en el Colegio Ladvocat y Escuela N° 1.
Shows musicales y actividades
JUEVES 19 DE DICIEMBRE
Escenario principal (Playa del SIPEM)
21:30 – VIRU KUMBIERÓN
22:30 – KAPANGA
Escenario España y Av. Kirchner
14:00 – FREE STYLE
15:30 – SUPER STAR
16:30 – MUSICA ELECTRONICA
18:30 – RESONANCIA
19:15 – JE SUIS FATIGUE
20:00 – EL VIENTO
20:45 – CARNE DE CAÑÓN
Escenario secundario (Colegio Ladvocat)
14:00 a 18:30 – JUEGOS DE MESA, CHARLAS PARA EL ADULTO MAYOR
19:00 a 21:00:
-APERTURA: APPADI (BAILARÁN FOLCLORE)
-MAKO AIKE (BALLET INFANTIL FOLCLORE)
-TANGO ASHARA (TANGO)
-LA REJUNTADA (FOLCLORE ADULTO)
-NORMA HERNÁNDEZ (CANTO-CORO) PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS
-DEL SUBSUELO (grupo de chicos de 14 a 17 años que hacen folclore)
-LA TRINCHERA (BALLET INFANTIL FOLCLORE)
-SANTOS VEGA (MALAMBO)
-BALLET MUNICIPAL EL NUEVO MOLLE
-AMAKAI (TANGO)
-ESCUELA PROVINCIAL DE DANZA
-KOSTEN FUSION (HOMENAJE A HUGO GIMENEZ AGÜERO)
VIERNES 20 DE DICIEMBRE
Escenario principal
21:30 – BANDA EXTREMA
22:20 – LOS CHARROS
Escenario España y Av. Kirchner
14:00 – ZUMBA
15:00 – STEP ONE
16:00 – FREE STYLE (DARKSIDE)
17:30 – ESCUELA PROVINCIAL DE DANZA (20 MIN)
17:50 – LA TROPILLA (10 MIN)
18:00 – EL NUEVO MOLLE (15 MIN)
18:15 – MARCELA RIVERO (20 MIN)
18:35 – MARCELA MIRANDA
19:15 – ARIEL ARROYO
19:55 – QUILLAIQUEN
20:40 – MAYMARA
Escenario secundario
15:00 a 19:00 – TEATRO INFANTIL: -Gira la rueda- Mc Lucas- El viento nos amontona.
19:00 a 21:00:
-KIMEN NOHUEN (FOLCLORE)
-CASA ESPAÑA -(SHOW DE TANGO)
-AMAKAI (FOLCLORE)
-LA TRINCHERA (BALLET MAYOR)
-BALLET DE PROYECCION FOLCLÓRICA ANTARA
-BALLET FOLCLORICO KENK ATAMISHQUI
-FAN PROTECT
-ESCUELA PROVINCIAL DE DANZA
-CENTRO RESIDENTE SALTEÑO: RACHO ARGENTINO
-TOYKAS RIO GALLEGOS
-CIERRE ORQUESTA ATIPICA TANGO
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
Escenario principal
21:00 – CUMBIA Y DE LA BUENA
22:00 – KARINA «LA PRINCESITA»
Escenario España y Av. Kirchner
14:30 – ZUMBA
15:30 – TANGO ASHARA
16:30 – JAZZ FUSION
17:30 – MUSICA ELECTRONICA
18:30 – LA RE CUMBIA
19:15 – SUPER KUARTETO MANDANGA
20:00 – LA SABROSA
Escenario secundario
15:00 a 19:00 – JUEGOS DE MESA, BINGO, CONCURSO DE BAILE PARA EL ADULTO MAYOR.
19:00 a 21:00:
-APERTURA AGRUPACIÓN PAPEL NONO
-NUZHAT (DANZA ARABE)
-AGGUANILE (SALSA)
-AL MAALIMA (DANZA ARABE)
-RENACER (CONTEMPORÁNEO-REGGATEON)
-CAMAGUEY (ZUMBA KID, RITMOS URBANOS TEENS)
-NASSIRA (DANZA ARABE)
-GLOW DANCE (CONTEMPORANEO, DANZA ARABE)
-URUS (BALLET CAPORAL)
-REMOLINO DE VIENTO (FOLCLORE)
-ESCUELA PROVINCIALDE DANZA
-FAN PROYECT
-CIERRE GRUPO FOLCLÓRICO MAITEN