La hermana del periodista asesinado, Gladys Cabezas, habló en exclusiva con el equipo de “Juntos en Verano” de Radio LU12 AM680. Al conmemorarse un nuevo aniversario continúa el pedido de justicia, no sólo por José Luis, sino por todas las familias argentinas que pasan por situaciones similares.

Sobre todo este tiempo de lucha y reclamo que la familia lleva adelante, Gladys reflexionó: “23 años llevándolo en el recuerdo, seguimos pidiendo justicia y queremos que la Justicia sea rápida, creo que los asesinos de José Luis tuvieron una condena ejemplar, pero bueno, Casación la fue bajando, fueron saliendo y están todos libres, y ninguno se arrepintió de ser un asesino”.

Además, se refirió al caso puntual de uno de los condenados por el crimen, Gustavo Prellezo, a quien el Colegio de Abogados de CABA le otorgó la matrícula para que pueda ejercer esa profesión, “esas cosas increíbles que tiene este país y esta Justicia. Hace un año que tiene la matrícula y está ejerciendo como abogado”.

Al respecto, la hermana de José Luis afirmó que lo de Prellezo le genera angustia, “pero también hay una sensación de querer justicia y de pelear, más allá de mi hermano, por los colegas abogados, por la sociedad que todos los días pone un granito de arena para que estemos mejor, por el ejemplo que le tenemos que dar a los jóvenes, porque no todo vale”.

Aseguró que, a pesar de los años transcurridos, sigue sintiendo el apoyo de la prensa, amigos y familiares, que el periodista asesinado está presente y prueba de ello son los actos que habrá en todo el país para seguir recordándolo.

Un acompañamiento que, según manifestó Gladys, no es el que reciben otras familias que también reclaman justicia, “yo agradezco de corazón que estén los periodistas, porque si ustedes no dan la noticia no pasa nada”.

Y en este sentido afirmó: “La Justicia no cambió nada en estos 23 años, desde que pasó esto escucho mucho a la gente y trabajo en el Ministerio de Justicia, hay muchas familias reclamando justicia porque le mataron a un hijo en un robo, en un accidente de tránsito, porque violaron a su hija, hay muchas familias que reclaman y no tienen a los medios, entonces esto no se sabe, no tienen voz”.

Por último, la hermana de José Luis se refirió a la carta que presentó el abogado de la familia, Alejandro Vecchi, a través de la cual pidió a Alberto Fernández que haga lo que sea necesario para desarticular el sistema de “características mafiosas” que aún hoy prevalece en la Argentina.

“Lo que cuenta Alejandro Vecchi en la carta es lo que nos pasó a nosotros como familia, le pedimos que por favor empiece a intervenir con la Justicia, porque si no tenemos justicia nada vamos a poder hacer” finalizó Gladys.