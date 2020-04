Detuvieron al hermano de un intendente por conducir ebrio y violar la cuarentena

El hombre circulaba a las 2 de la madrugada, en estado de ebriedad y sin barbijo, es desde el jueves es obligatorio en 28 de Noviembre.

Efectivos de la Policía de la Provincia lo pararon en un control realizado en el centro de la ciudad y Daniel Morales los increpó al asegurar que estaba exceptuado del aislamiento por colaborar con su hermano, el intendente de la ciudad Fernando Españón.

Pero el hombre no sólo no estaba realizando tareas por las que tiene permitido circular por la vía pública sino que conducía en estado de ebriedad y no usaba barbijo.

La gente agradece en las redes sociales la ayuda del hermano del intendente.

La Policía lo trasladó al hospital, primero, lo demoró para que fije domicilio y le inició un causa judicial por violar la cuarentena.

Tras las repercusiones desde el Municipio de la Cuenca Carbonífera admitieron a La Opinión Austral que para ellos se trata de "un tema delicado" pero que no van a hacer nada para detener el curso de las penalidades que le corresponden a Morales.

El conductor es uno de las 13 hermanos que tiene el intendente, colabora ad honorem con la comuna y realiza tareas comunitarias, sobre todo durante la emergencia por la pandemia, dijeron a este medio desde el municipio de 28 de Noviembre