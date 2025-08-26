Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conjunto de veteranos de La Academia se quedó con el primer lugar en el torneo organizado en la localidad de 28 de Noviembre y que tuvo varios equipos locales participando del mismo en ésta sexta edición de la Copa Challenguer puesta en juego.

El equipo galleguense arrancó bien ganándole primero a la representación de Rospentek, para luego perder frente al local Santos, pero a posteriori vencería a Estudiantes de Río Turbio y luego a Los Lupinos también de la cuenca.

Esto hizo que se enfrentaran las dos academias, la local con la de Río Gallegos donde se terminó en un empate de un gol por lado, lo que hizo que se fuera a definición por penales y allí los capitalinos ganaron por 3 a 2 quedándose con el título y la copa en juego, mientras que en la división mayor, el ganador fue Julia Dufour FC, quien se quedó con el premio mayor.