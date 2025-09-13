Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de 28 de Noviembre y específicamente en el gimnasio polideportivo Hermanos Paez, se disputa el segundo torneo provincial de Handball en división cadetes, con toda la intensidad de los mas jóvenes en este tipo de eventos.

El torneo se juega en femenino y masculino habiéndose notado en ocasión del primer provincial jugado en Río Turbio, un nivel interesante donde prevalecen el buen juego por lo que este segundo torneo será observado con mucho interés por parte de los mas experimentados.

En femenino serán los equipos de la Escuela de 18 de Noviembre, Patagonia Austral y Universidad de Río Grande, mientras que en masculino lo harán los dueños de casa de 28 de Noviembre, la escuela de Río Turbio, Alubal, la Escuela de Puerto San Julián , Patagonia Handball y Universitario de Río Grande en la Tierra del Fuego.