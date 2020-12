Santa Bárbara, patrona y protectora de mineros del carbón y bomberos

Hoy se conmemora el “Día de Santa Bárbara”, patrona de los bomberos y los mineros del carbón, una fecha especial para los pueblos de 28 de Noviembre y Río Turbio. Allí se ubica la única mina que explota ese mineral en el país.

Cada 4 de diciembre, históricamente en la Cuenca Carbonífera de Santa Cruzse llevó adelante un intenso cronograma de actividades del que participan trabajadores;la comunidad católica; Yacimientos Carboníferos Río Turbio; el Gobierno Provincial y el Municipal, y la sociedad.

Sin embargo, los actos protocolares del presente año fueron adaptados a los tiempos que nos impone la pandemia, y una de las medidas de prevención de mayor efectividad es evitar la aglomeración de personas.

De forma excepcional, las tradicionales celebraciones que congregaban a toda la comunidad quedaron atrás, hoy la conmemoración estará sujeta a la situación epidemiológica impuesta por el virus. El cuidado de la salud es primordial, a pesar que Río Turbio no registra casos positivos de coronavirus.

El virus, inclusive, impactó los planes productivos previstos por YCRT para este año, luego de generar las condiciones necesarias para llevar adelante las tareas en el yacimiento.

Invitación

Como parte de las actividades oficiales, el Dr. Aníbal Fernández invitó a los vecinos de la cuenca a congregarse en la Plazoleta del Minero (Río Turbio), recomendando el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad del Comité de Operaciones Especiales (COE).

Por la pandemia, las mujeres no podrán ingresar a interior mina en YCRT.

El encuentro está previsto a partir de las 10:00. Treinta minutos más tarde se iniciará la caravana para acompañar la imagen de Santa Bárbara hasta el “Monumento al Minero”, ubicado en el ingreso de aquella comunidad.

Alrededor de las 11 de la mañana dará inicio la misa central y a las 11:30 se desarrollará el acto oficial con la entonación del Himno Nacional Argentino. La Opinión Austral supo que serán transmitidas unas palabras de Aníbal Fernández. Además, habrá un ofrecimiento floral que será depositado al pie de aquel monumento.

Una de las actividades históricas queno se concretarán será la visita de las mujeres a los socavones. Mientras Río Turbio sostiene la tradición de que los laboreos mineros sean desarrollados por hombres, las mujeres podían ingresar a las minas subterráneas cada cuatro de diciembre. Pero la pandemia obligó a YCRT a dejar de lado esta práctica social.

En esta línea, las catorce bombas de salvas también fueron dejadas de lado. Si bien esto obedece a medidas preventivas en el actual contexto de pandemia, la decisión se readecúa al cuidado de las personas que ven dañada su salud ante la utilización de pirotecnia.

Patrona

El padre César, de la parroquia Santa Bárbara, dijo a La Opinión Austral que la celebración “tiene un fundamento laboral y espiritual”; “los mineros son los que la llevaba en andas en cada una de las procesiones e interior de mina”.

El párroco dijo que hoy “tenemos que mirar hacia adelante y no detenernos en los miedos y dificultades que nos trajo la pandemia”; “el núcleo familiar, en algunos casos, está tenso y no podemos cumplir la paradoja de la mujer encorvada que no puede mirar al cielo, que nos muestra un futuro en el que podemos construir mediante la esperanza”.

Pero la veneración a la patrona no quedó fuera de la evocación. La periodista Janina Ramos contó por LU12 AM680 que este año la imagen de Santa Bárbara no visitó los hogares, como tradicionalmente ocurría. La decisión fue ubicarla en espacios abiertos como la sede del Concejo Deliberante y el cuartel de Bomberos. Los feligreses pudieron visitarla.

Sin procesión, la imagen de Santa Bárbara fue ubicada en espacios abiertos.

La historia da cuenta que Santa Bárbara habría nacido en Nicomedia, cerca del mar de Mármara (Estambul). Fue virgen y mártir cristiana del siglo III; forma parte de la lista oficial del martirologio de la Iglesia Católica y según el calendario o santoral católico, su fiesta se celebra el 4 de diciembre.

La leyenda asevera que su padre fue quien la decapitó en la cima de una montaña, tras lo cual un rayo lo alcanzó, dándole muerte también al hombre que causó la muerte de quien hoy es la patrona de los mineros.

Presentes

En esta fecha también está presente la memoria de lo sucedido el trágico 14 de junio del 2004, en el que un incendio en Mina 5 terminó con la vida de 14 mineros. El recuerdo perdura entre sus pares y cada uno de los habitantes de la Cuenca Carbonífera.

Si bien quedó grabado en la memoria aquel trágico hecho, la periodista Ramos hizo la salvedad que también se conmemora a cada trabajador que perdió su vida en los socavones. “La historia del yacimiento marca que hay más personas que dejaron su vida en años anteriores en interior de mina”, precisó.

En lo relativo a la productividad, fue ratificado que las actividades se retomaron en septiembre, luego de la paralización ordenada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020. En la búsqueda de impulso, el sistema ferroportuario avanzó en labores de mantenimiento, mientras que la explotación del mineral va tomando ritmo productivo en el actual escenario de pandemia.

Hoy aquellas comunidades se ven albergadas por la esperanza de encaminar la producción de la materia prima que permita poner en funcionamiento la usina 240 MW “14 Mineros” para convertir en realidad la autodeterminación de vivir de la explotación del carbón, un anhelo que mantiene su vigencia en las últimas seis décadas