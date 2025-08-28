Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de 28 de Noviembre, en plena cuenca carbonífera santacruceña, se vio sacudida en las últimas horas por la denuncia de un presunto intento de captación de un adolescente de 17 años. El caso, que trascendió primero a través de redes sociales y luego fue formalizado en sede policial, encendió la preocupación de la comunidad y dio lugar a un rápido despliegue de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas, se pudo saber que el episodio se registró este miércoles, alrededor de las 18:49, en inmediaciones del barrio 700 Lotes.

Allí, un joven que se dirigía al colegio habría sido abordado por un hombre a bordo de una camioneta tipo utilitario, de color blanco y con vidrios polarizados. Según el relato, el conductor primero intentó persuadir al menor de manera amable para que subiera al vehículo. Al recibir una negativa, su actitud se tornó más autoritaria: abrió la puerta del móvil y le insistió con frases como “vení, vení y subí, subí”. El adolescente, atemorizado, retrocedió y buscó refugio en la presencia de un compañero que transitaba detrás suyo. Minutos después, el vehículo se retiró del lugar.

La situación fue advertida en redes sociales por una familiar del joven, quien publicó un mensaje que rápidamente se viralizó en la zona: “Intentaron secuestrar a mi hermano… cuiden a sus hijos, hijas, hermanos y sobrinos”, escribió, alertando a la comunidad. El posteo encendió las alarmas en una población caracterizada por su tranquilidad, donde este tipo de episodios no suele ser frecuente.

El posteo de la familiar de la víctima. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Enterados de la publicación, efectivos de la Comisaría de 28 de Noviembre iniciaron actuaciones de oficio y, posteriormente, recibieron la denuncia formal de la hermana del menor. A partir de allí se desplegaron medidas de rigor: actas de constatación, entrevistas y un relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho. La información fue inmediatamente puesta a disposición del Juzgado con asiento en Río Turbio, que ordenó la intervención de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de la Cuenca Carbonífera.

Fuentes policiales confirmaron que también se tomó ampliación de la declaración a la denunciante, lo que aportó nuevos elementos de interés para la causa. Si bien hasta el momento no se reportaron detenciones, la investigación se mantiene activa con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del hecho.

La preocupación entre los vecinos no se hizo esperar. En comercios, escuelas y espacios públicos de 28 de Noviembre, el caso se convirtió en tema de conversación. Muchas familias expresaron inquietud y reforzaron las recomendaciones de no dejar solos a niños y adolescentes en trayectos habituales. En este sentido, desde la Policía pidieron prudencia ante la circulación de rumores, pero subrayaron la importancia de alertar de inmediato ante cualquier situación sospechosa.

En paralelo, se evalúa el registro de vehículos similares en la zona, mientras se aguarda el análisis de cámaras que podrían aportar imágenes relevantes. La descripción del utilitario blanco con vidrios polarizados se convirtió en un dato clave para los investigadores, que buscan rastrear posibles coincidencias en la cuenca carbonífera.