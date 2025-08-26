Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la tarde del lunes hubo preocupación en la localidad de 28 de Noviembre, cuando un principio de incendio en el pañol de la Municipalidad obligó a la intervención de bomberos y personal policial. El siniestro, que se originó por una falla eléctrica, fue sofocado rápidamente y no dejó personas lesionadas, aunque encendió las alarmas por el estado de las instalaciones.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo saber que el episodio ocurrió el lunes a las 17:43 horas, cuando una vecina dio aviso a la Policía sobre la presencia de humo y fuego en un edificio municipal situado en la intersección de Avenida Circunvalación 25 de Mayo y calle Constitución. Se trataba del galpón conocido como el pañol de la Municipalidad, un espacio destinado al resguardo de herramientas y materiales utilizados en las tareas de mantenimiento urbano.

De inmediato, el Departamento Zona IV – Cuartel 14 de Bomberos se dirigió al lugar junto con móviles de la Comisaría local. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se había iniciado en el cielorraso del baño de hombres, una construcción de mampostería de hormigón. Pese a la alarma inicial, los bomberos lograron controlar la situación en pocos minutos mediante el despliegue de una línea de ataque, evitando que las llamas se expandieran hacia otros sectores del edificio.

El trabajo conjunto entre los equipos de emergencias permitió restablecer la seguridad del predio y descartar daños mayores. Tras las tareas de enfriamiento y ventilación, se determinó que el origen del incendio había sido accidental, producto de una contingencia eléctrica en una instalación precaria. Según los peritos, la falla se localizó en los conductores de una caja octogonal metálica situada en el cielorraso del baño, lo que provocó el inicio del fuego.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni intoxicados por humo, y el edificio sufrió daños menores, principalmente en el sector afectado. No obstante, el hecho puso en evidencia las condiciones deficitarias en que se encuentran muchas instalaciones eléctricas de edificios públicos, donde la falta de mantenimiento preventivo puede derivar en situaciones de riesgo para trabajadores y vecinos.