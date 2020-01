El capitán del equipo de básquet de Hispano Americano, Daniel Hure, cumple hoy 35 años de edad, 600 partidos de Liga Nacional y tiene acumulados 601 triples. Destacó su buen momento en el equipo celeste y deseó poder festejar, junto al equipo y los espectadores, con un triunfo ante Platense.

Para Daniel Hure, capitán del equipo de Hispano Americano, hoy es una jornada especial porque cumple años, 600 partidos de liga nacional y lleva 601 triples en su cuenta personal.

Dialogó con LU12

En declaraciones al programa “Juntos y Re-Sueltos”, por Radio LU12 AM680, comentó: “Ojalá esta noche lo podamos festejar con un triunfo para Hispano, sería una alegría enorme para el equipo que al cierre de 2019 no se nos dio. Es especial por una situación particular, por la cantidad de partidos en Liga Nacional, por lo que tengo agradecimiento para con los equipos que me permitieron jugar y obviamente a Hispano en estas últimas dos temporadas”.

Al consultarle sobre los recuerdos de su primer partido en Liga Nacional, comentó: “Tanto el debut como en partidos importantes, uno siempre los tiene en la memoria. Debuté con la camiseta de Sionista en Libertad de Sunchales, de visitante y ganando, tenía 20 o 21 años. Hoy estoy por cumplir 35, así que son varios los años. Pasó mucha agua por bajo del puente, pero con todas las ganas y el mismo entusiasmo con el que jugué en ese momento del debut. Hoy quiero seguir cumpliendo objetivos”.

Y no de queso

Otra de las particularidades de este deportista es la cantidad de tiros triples convertidos que tiene, sumando 601, y con respecto a este tema en especial y si espera incrementar la cuenta, sostuvo: “El mejor regalo que puedo tener mañana (por hoy) será ganar. Siempre valoré, desde el primer día que juego al básquet, al equipo más que a los logros individuales” y acotó: “Obviamente, cuando uno termina el partido se pone a pensar en lo que pasó, en lo que sucede en todos estos años, porque debuté en la temporada 2005/2006 y hoy ya estamos en la 2019/2020. Pasó mucho tiempo, pero estoy agradecido por haber podido jugar en esta liga con Sionista, por mantenerme tanto tiempo en la institución, a Olímpico de Santiago del Estero, después tuve un paso por Paraguay y Brasil y volví a jugar la LNB en Gimnasia. En este momento, defendiendo la casaca de Hispano, me siento parte del club, contento en la ciudad, teniendo la posibilidad de cumplir 600 partidos que no es poco. El mejor regalo será que Hispano gane. Cuando termine el partido y si ganamos, me voy a sentir más contento. Quiero festejar el cumpleaños así”.

Hure cumple 600 partidos con la camiseta de Hispano. Foto: (José Silva).

Sueño cumplido

Ante la consulta de si este momento puede tomarse como un sueño cumplido, indicó: “Me puse como meta jugar al básquet como profesional, soy un apasionado del básquet y era un sueño jugar al básquet en forma profesional. Hoy es algo muy lindo para mí, mi familia y amigos. La experiencia uno la tiene, tuve la oportunidad de jugar con grandes jugadores. No me siento importante en la liga, pero el día a día con los partidos cumplidos es muy grato seguir en cancha”.

Hoy

Esta noche el partido será ante Platense, a partir de las 21:00 en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha. El deseo del capitán fue: “Ojalá explote el Rocha, que la gente nos acompañe con su presencia, para así poder festejar en forma ideal con todos”.