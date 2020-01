A los Duarte les corre la música por las venas

Jorge Duarte y Andrea Gómez son los papás de Gisel y Agustín, una familia de riogalleguenses que comparte el gen de la música. El rock y la electrónica no sólo suenan a diario en su hogar, también recorren los escenarios locales, provinciales, nacionales y chilenos. Para conocer más sobre estos artistas, La Opinión Austral habló con ellos.

Jorge es músico, pero además tiene la oportunidad de compartir este arte con su hija, Gisel, quien a sus 21 años ya lleva 5 como DJ. Con humildad y orgullo, se corre de la luz y deja que se luzca su hija. En varias oportunidades, por ejemplo en Puerto Natales el pasado 31 de diciembre, este papá fue el “warm up”, el que “pincha” para calentar motores antes del DJ invitado, Gisel.

“Paso música también”, explicó a LOA, “pero principalmente soy su manager, trato de cuidarla y de que se cumpla con lo pactado cuando la contratan, además de hacer relaciones públicas para coordinar las fechas”.

A su vez, Gisel representa a su hermano menor, Agustín, quien ya está dando sus primeros grandes pasos en la música y a sus 17 años es el baterista de Zen, una banda de rock que se creó en el Conservatorio de Música y tocó varias veces, además de haber grabado su primer EP (extended play).

“Hace muchos años me dedico a la música, tuve mi banda de rock, pero por cuestiones de la vida me alejé”, contó Jorge, “pero hoy tengo más tiempo, así que volví y acompaño a Gisel, hago lo que disfruto y con mi hija, es un plus, está pendiente tocar con Agustín”.

Con mucha admiración, tanto Jorge como Andrea hablan de los fans que tiene su hija y de lo que despierta en la gente durante sus shows, de cómo la siguen y de la fiesta que se genera cuando pasa música y “los enloquece”.

“Yo arranqué a los 16”, recuerda Gisel, quien desde los 10 años ya sintió el interés de ser DJ y jugaba a pasar música “hasta que mis papás me regalaron un controlador y pude empezar a mezclar de verdad, después fui conociendo gente de la movida electrónica, surgieron viajes y hoy estoy viviendo de esto”.

La DJ local asegura que fue su papá quien la inspiró, además de ponerla en contacto con artistas europeos que fueron sus referentes para encontrar sus géneros: el tech house y el techno. “Actualmente estoy en el proceso de producir, pero por el momento paso música que ya está hecha y voy eligiendo cómo mezclar los temas”, sostuvo y aseguró que “ahí es donde yo dejo todo y expreso lo que siento por la música, lo disfruto mucho”.

Además de ser DJ, Gisel es la manager de la banda Zen, en la que Agustín es el baterista. “Ellos me invitaron a tocar con el grupo en el Rock en la Mochila, que es un evento que se hace todos los años donde participan bandas escolares, y después de ahí me invitaron a quedarme porque les gustó como tocaba”, contó el batero adolescente.

A partir de ahí les ofrecieron algunas fechas en las que Agustín, el más joven de la banda, tuvo la oportunidad de lucirse junto a sus compañeros. “Cerramos el año en el IPSA (Instituto Provincial Superior en Arte) y tocamos en la Estudiantina, todavía no pudimos demostrar de los que somos capaces, pero ya generamos fans, algo inesperado para mí”.

Su inspiración fue su familia, su papá y su abuelo, ambos músicos y “mi hermana también, por eso yo quise aprender música y no sabía qué hacer, pero como siempre me gustó golpear cosas, me decidí por la batería y así empecé a estudiar”, cuenta entre risas Agustín.

El único miembro de esta familia que no hace música, pero la vive y alimenta diariamente es Andrea, la mamá, quien acompaña y apoya a su esposo y a sus hijos en todos los proyectos que van surgiendo, aunque eso implique pasar lejos el Año Nuevo o vivir en un hogar por demás sonoro.