Irma Montiel Adams y Julio Millalonco fueron por más de una semana noticia en LOA. Viajaron a Neuquén con su kayak, familia, y la ilusión de vivir una experiencia sin igual, y lo lograron. Compitieron en la regata más larga del mundo y una semana después en la media maratón en el dique Florentino Ameghino.

En su paso por el estudio desplegaron todas las medallas obtenidas con sacrificio y pasión. FOTO: JOSÉ SILVA

La Regata Internacional del río Negro, tuvo punto de partida en la provincia de Neuquén. Allí, los únicos ‘pingüinos’ riogalleguenses fueron Irma Montiel y su esposo Julio Millalonco. Era la 5ª vez que la realizaban. LOA siguió el paso a paso de esa dura prueba que les demandó cientos de kilómetros.

Una semana más tarde estuvieron en la media maratón en el dique Ameghino, donde además de competir y terminar en los primeros lugares, sus hijos pudieron hacer lo que desde hace tiempo saben. En Santa Cruz no existen este tipo de pruebas para los más jóvenes, y decidieron que era una oportunidad valiosa para ellos.

Sus hijos también compitieron durante la prueba en el dique Ameghino. FOTO: IRMA MONTIEL

Recién llegados a la capital, visitaron la redacción de LOA y el estudio de radio. Compartieron obsequios y mantuvieron una charla con el director que se mostró más que interesado en conocer detalles de su actividad.

Luego de compartir con los oyentes detalles de lo que los motiva, comentaron sobre sus expectativas que radican en seguir insistiendo a los palistas para que se animen a imitarlos: “Queremos que haya más representantes de la provincia en estos eventos. Hay muy buenos deportistas de diferentes edades”, reconocen que no es fácil trasladarse, pero aseguran que todo es posible cuando se tienen objetivos claros. “Yo trabajo en forma particular”, comentó Julio, “Eso me permite disponer de días para viajar, pero previamente tengo que esforzarme mucho para juntar los fondos necesarios para que no nos falte nada”.

Y agradeció en forma particular al secretario de Deportes Martín López, porque colaboró con fondos para nafta, y a LOA por la cobertura y preocupación constante: “Nos llamaban de la radio y del diario y la gente allá no lo podía creer, y nos felicitaban no sólo por eso sino por llegar de tan lejos”, comentó Irma, quien también sueña con tener más compañeros de la provincia: “Llevamos bien alto la bandera de la provincia y la ciudad. No tenemos más que palabras de agradecimiento. Esto nos motiva a seguir con lo que hacemos”.

Lo que viene

Chubut en marzo, es el próximo destino competitivo. “Queremos ir, sabemos que es exigente y por eso nos motiva más”, aseguró Julio, quien invitó a la gente a sumarse a la actividad. Es la única competencia programada por el momento. “Hay que esperar a que los que organizan siempre den a conocer sus calendarios y ahí veremos a cuáles podemos ir”.