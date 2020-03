En un registro audiovisual, se puede ver como un efectivo de la Seccional Quinta de Río Gallegos agredió a un joven que iba a comprar pan durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En otro caso similar, un muchacho dijo que lo trataron como “un delincuente cuando estaba afuera de mi casa e iba a buscar comida a la casa de mis viejos”.

Desde el comienzo de la cuarentena, los medios nacionales se hicieron eco de hechos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en momentos en los que realizaban controles preventivos con el fin de no propagar el coronavirus.

Río Gallegos parecía estar exenta de estos casos de abuso policial pero, en los últimos días, trascendió un video en los que se puede ver como un efectivo abusa de su situación de poder y agrede a un muchacho que andaba en bicicleta.

Vecinos denunciaron abuso de la Policía durante la cuarentena #RíoGallegos Policía golpea a un joven que fue a comprar pan durante la cuarentenaEnterate que pasó: https://laopinionaustral.com.ar/abuso-de-la-policia-durante-la-cuarentena-lo-agredieron-cuando-salio-a-comprar-pan/ Posted by La Opinión Austral on Monday, March 30, 2020

El video en cuestión se registró el pasado 24 de marzo, cerca de las siete de la tarde, en el barrio Marina de nuestra ciudad capital. La Opinión Austral pudo dialogar con la vecina que filmó la situación y ella contó lo que sucedió.

“Para mi el chico era menor de edad”, dijo la vecina y agregó: “él venía en su bicicleta por la Sargento Riquelme y la policía encendió el patrullero, persiguiéndolo. El joven no le dio atención sigue en la bicicleta y el patrullero le cruza el auto a si obligándolo a bajarse de su bicicleta para hacerle el cacheo”.

“Todo el barrio vio que el chico no le hizo nada a la policía”, aseguró. “El policía de la seccional 5ta quien no se cansaba de gritar e insultar al joven, el joven solo se explicaba que era lo que estaba haciendo, se escuchaba solo la indignación del policía, a lo cual el policía se enoja y lo empuja como vemos en el video”.

En el registro audiovisual al que tuvo acceso exclusivo LOA se puede apreciar como el agente empuja al muchacho pero, lamentablemente, en el video no se puede ver quizás lo más grave de la situación. Según la vecina que filmó, “el policía lo manda a la casa, y cuando el Joven se sube a la bicicleta para irse a su casa el policía le da tres palmazos en la nuca”.

Otro caso

En una publicación de la red social Facebook, otro muchacho contó el mal momento que le hizo pasar la policía durante los controles. “Yo entiendo el trabajo de la Policía controlando que la gente no circule por el decreto nacional, pero lo que jamás voy a entender es el abuso de autoridad”.

“Recién me pararon con perros y escopetas cuando estaba afuera de mi casa, me hicieron bajar del auto y que me saque la gorra como si fuera un delincuente, lo único que iba a hacer es buscar comida a la casa de mis viejos, ni siquiera tener contacto con ellos” dijo el muchacho y, al mismo tiempo llamó a la reflexión de los efectivos: “ojalá esto llegue a un policía y que logre entender que todos somos ciudadanos y las cosas se pueden explicar de buena manera”.