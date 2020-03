Arrancaron las clases y los estudiantes volvieron a las aulas. En ese reencuentro con sus pares en el ámbito escolar hay una gran preocupación que pone en alerta a los padres: el acoso. ¿Cómo evitar una futura víctima? ¿Los adultos naturalizamos el maltrato? ¿Qué estrategias pueden ayudarnos?

El presidente del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz, Lic. Diego Gaitán, compartió con La Opinión Austral algunas reflexiones y estrategias que pueden ayudar a padres, docentes y sociedad en general a prevenir el bullying en las aulas, junto a las consecuencias que posiblemente acompañarán a la víctima por mucho tiempo.

Para comenzar, el especialista explicó que el bullying es una expresión “multicreada”, no es un término clínico, esto quiere decir que “en los manuales de psicología o psicopatología no existe, pero puede ser descripto como una situación de violencia sistematizada entre pares que tiene en común el ámbito escolar o educativo”.

Presidente del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz, Diego Gaitán. FOTO: DIEGO GAITÁN

Tiene que ver con una situación de asimetría, donde alguien se siente poderoso y el otro sujeto ocupa el lugar de víctima. “Puede ser de un individuo hacia otro, o de un grupo a una persona o a otro grupo de personas, pero siempre es unidireccional, y la característica que sí o sí tiene que tener para que sea considerado bullying es la sistematicidad”.

El tema empieza con una o dos situaciones aisladas, pero cuando se vuelve sistemático comienza a producir un detrimento en las capacidades emocionales, afectivas e intelectuales de la víctima, “ahí se empieza a convertir en un cuadro de acoso”, aseguró Gaitán.

El agresor, que también es un niño, se está manifestando a través de la agresión”

Los tipos de conducta contra la víctima pueden ser maltrato físico o verbal, “bromas que en realidad no lo son, porque la otra persona no está pasándola bien, no son graciosas, si bien puede generar risas en otros, a esos otros muchas veces les parece gracioso porque se identifican con el agresor, porque es más conveniente estar cerca de este que del agredido”.

En este sentido, el psicólogo destacó la importancia de que los padres enseñen a sus hijos la empatía, para que se pongan del lado del que está sufriendo, del más débil, “este es el punto a fortalecer en todas las escuelas y en todas las familias, como acompañar a nuestros niños a que aprendan a tener sentimientos empáticos para que puedan ponerse en el lugar del otro”.

El silencio de la víctima

A la hora de identificar un caso de bullying, por un lado está el ojo de los adultos en las escuelas, por otro la importancia de que en las familias haya un espacio donde se pueda conversar y, por último, como sociedad tratar de visibilizarlo, por ejemplo hablar de ello a través de los medios de comunicación.

Porque en esta relación asimétrica “un componente muchas veces es el silencio de la víctima, quien soporta el acoso durante mucho tiempo callado, a veces por amenazas, temor o por la vergüenza que le da decir lo que le está pasando, de ahí la importancia de hablar del tema”.

El docente debe estar atento en el ámbito áulico, más allá del contenido que tiene que dar, que es su trabajo, “también a velar por la seguridad y la relación que se produce entre los pares. Cuando está en funciones, debe estar con la vista en sus alumnos para ver qué les pasa desde el lado emocional”.

Tal vez con una simple intervención, frenando la situación o dando la indicación de “eso no es gracioso” ayude al que está siendo víctima de la situación de violencia, “porque si no se frena a tiempo se sistematiza y se transforma en el denominado bullying, entonces cuanto antes el adulto lo detecta, o cuanto antes el niño puede hablarlo, menos consecuencias tiene la víctima”.

Sin querer, un comentario nuestro puede ser potencialmente peligroso para un niño”

Por eso el especialista subrayó que “lo importante ante la detección es el pronto abordaje desde lo pedagógico, desde lo psicológico, desde lo médico, porque puede haber manifestaciones somáticas en los niños”.

Cabe aclarar que con el que efectúa el acoso también hay que preguntarse qué está pasando, por qué tiene la necesidad de agredir, “así como hay que poner el ojo en la víctima, el agresor, que también es un niño, se está manifestando a través de la agresión, tan importante como la sumisión del otro”.

“Esto no significa defender al victimario”, aclaró Gaitán, “pero estamos hablando de niños que están utilizando una situación de poder para satisfacer algo”.

Al respecto, afirmó que “si los docentes ven que un niño es más introvertido, que tiene herramientas de interacción social más limitadas, es tímido y están continuamente bromeando a costa de él, hay que intervenir y acercarse”.

Señales, ¿a qué prestarle atención?

Por supuesto, nunca hay una razón valedera para que alguien sea víctima, pero “sí encontramos ciertas características en las personas que en el rol de esta asimetría ocupan el lugar de la víctima, el perfil, por decirlo de alguna manera”.

Si bien no tienen que estar todas estas condiciones, “generalmente son niños que como rasgo de personalidad tienen muchos miedos, con un temperamento más bien tímido, con baja autoestima”.

Claro que si tenemos un hijo que es sobreprotegido, cuando esté solo se va a sentir indefenso, “entonces una buena tarea de los padres es enseñar a nuestro hijos habilidades para enfrentarse al mundo de manera autónoma, habilidades sociales para que puedan expresarse, ya sea desde el juego o desde algún área en la que puedan tener ciertas fortalezas”.

Si un niño no es popular entre sus compañeros, “podemos ayudarlo a focalizarse en determinadas tareas en las que obtiene mejores resultados y de paso fortalece la autoestima, por ejemplo, un deporte”.

También es fundamental que los padres no presionen y acompañen a sus hijos, que observen si hay cambios de conducta y, por ejemplo, de pronto no quiere ir a clases, “algo está pasando, no hay que obligarlo, hay que ir a la escuela con él y hablar con el docente, que tal vez ya observó algo raro”.

Por último, Gaitán lamentó que “sin querer un comentario nuestro puede ser potencialmente peligroso para un niño, tenemos internalizado y naturalizado el maltrato, debemos darnos cuenta y deconstruirnos, porque ellos son esponjas, absorben y repiten todo lo que hacemos, es importante darnos cuenta del otro, nos tiene que importar el otro, eso siempre nos va a mejorar como sociedad”.