Se trata de María Milagros Beltrán, de 15 años, quien durante la madrugada de este domingo se fue de su hogar sin dar explicaciones.

Así lo contó su hermana a través de las redes sociales, «necesito de su ayuda, no encontramos a Milagros, mi hermana».

A las 6am, al despertar su familia, la adolescente ya se había escapado «y no la encuentran por ningún lado. Si alguien la ve por favor comuníquese con nosotros. Estamos tristes, desesperados y no entendemos nada… No sabemos que pasó».

«Mili es flaca, mide aproximadamente 1,50, tes blanca y tímida… No es un chiste» aseguró su hermana «dejo mi celular… 2966324124 ayúdenme por favor».