Un joven sufrió el robo y posterior vuelco del auto que había comprado pocos días atrás.

La víctima contó a FM Dimensión que eran las 15:30 horas del lunes cuando se bajó del auto a hacer una compra rápida en un comercio ubicado en la calle 374 del barrio Salesiano.

Cuando estaba comprando sintió el ruido de un auto que pasaba rápido por la calle, que es de ripio. Al salir vio que su auto ya no estaba. “No lo podía creer, lo había comprado hace diez días. Me bajé un momento y me robaron el auto”, contó Marcos.

El joven fue a la Comisaría Segunda a hacer la denuncia. Sin embargo, el policía de servicio le dijo que esperara un momento porque había una urgencia con un vuelco en la ruta 15.

No tardó mucho en saber que el auto que había volcado era el suyo. El efectivo de la Policía le mostró una foto del auto dañado que había recibido en su celular. Efectivamente era su Volkswagen Voyage verde modelo 2009.

En tanto un hombre de apellido Fernández, de 29 años de edad, que manejaba el auto al momento de volcar, fue detenido y continúa en la comisaría a disposición de la Justicia.