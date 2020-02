Esta tarde, Adrián Frascino, abogado especialista en temas previsionales, quién también participa todos los sábados de la mañana de Crónica TV, dialogó en exclusivo con LU 12 y se refirió a la sesión de diputados donde se dio media sanción a la modificación de las jubilaciones de privilegio.

Al respecto, Frascino señaló que en primer lugar hubo un ida y vuelta entre el oficialismo y Cambiemos que no se sentaba a dar Quórum ya que pretendía que los jueces que ya están en condiciones de jubilarse, se puedan jubilar con los mismos porcentajes que poseen quienes ya están jubilados.

“Si decide la justicia, pueden haber cuestiones corporativas”

Luego Frascino explicó que, “al no tener el quórum necesario, el FPV terminó haciendo “la gran argentina”, que no es más que sentar a votar a Daniel Scioli, quien ya está en funciones como embajador pero legalmente aún no lo es, ya que no ha sido publicado por boletín oficial y como aún no ha sido tomada su renuncia en la Cámara de Diputados, Sergio Massa sostuvo que su bloque se ajustaba a derecho ya que Daniel Scioli aún es Diputado y por lo tanto se terminó abriendo la sesión, que seguramente Cambiemos va a querer impugnar y esto va a quedar ni más ni menos que en las manos de los jueces, quienes se verían perjudicados por esta ley y no sea cosa que la justicia arranque oponiéndose, de manera corporativa, diciendo que se le están quitando derechos”.

“Tenemos una mínima muy baja”

Luego abordado respecto a las grandes diferencias que existen entre personas que ganan la mínima respecto a la jubilación de un juez que es en algunos casos una cifra exorbitante, el doctor Frascino señaló que hay una mezcla de ambas cosas. “En primer lugar hay que decir que tenemos una mínima muy baja y por otro lado que aquellos jueces que ganan casi 600 mil pesos lo van a seguir ganando, porque no debemos olvidarnos que todos los jueces de la Corte seguirán eximidos de dicho recorte en caso de concretarse y por lo tanto es algo contradictorio ya que serán ellos quienes deberán decidir si esta ley es constitucional o no”.

“Hay muchos secretarios en condiciones de ser jueces”

Por último sostuvo que “claramente el sector judicial está molesto porque les cambian las condiciones, pero tampoco es que porque se puedan jubilar jueces con más de 60 años no significa una medida alocada, porque en el sector judicial hay toda una carera y por lo cual hay muchos secretarios que están en condiciones de ser jueces y por lo tanto esa problemática no la veo por ese lado”, concluyó