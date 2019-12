Agencias de viajes online retienen el «impuesto PAIS» antes de ser promulgado

Desde este lunes la empresas de viajes y turismo online comenzaron a retener el 30% del impuesto a pesar de que hasta las 13 horas del lunes 23 no fue promulgado con la publicación en el Boletín Oficial.

El impuesto fue sancionado el sábado a la madrugada por el Congreso de la Nación y se esperaba que fuera publicado cuanto antes por el Gobierno nacional pero la demora se debería a una serie de modificaciones.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró este lunes por la mañana que la ley de Solidaridad Social «sale hoy publicada» en el Boletín Oficial, ante la expectativa que generó que no aparezca publicada a primera hora de la mañana.

Atento a ello las empresas de viaje online comenzaron a cobrar el impuesto a quienes intentaron apurar sus reservas para viajar al exterior.

El portal de asesoramiento legal Derecho en Zapatillas aclaró al respecto que «si la ley se publica hoy el 30% de impuesto se aplica a todo pasaje vendido desde las 0 horas de hoy».

Pero si la promulgación no sale en un suplemento especial del Boletín Oficial «lo tienen que devolver».

A ello agregó que «lo que hace la agencia es correcto. Lo más probable es que se publique hoy, a lo sumo mañana. Si la agencia no lo percibe es solidariamente responsable por su ingreso, se come multas de AFIP, etc, etc, etc».