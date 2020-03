En la ría, Oritia siente la paz de la pesca mientras, en el autódromo, Agostina y Melisa experimentan la adrenalina de las carreras. Su género no las detiene, ellas tomaron una decisión y siguen su deseo: vivir el deporte como protagonistas.

Por Belén Manquepi Gómez

[email protected]

Día a día, la presencia de las mujeres en los espacios deportivos aumenta. Cada una lo vive a su manera, algunas practican disciplinas vinculadas a la representación de “lo femenino”, otras, se suman a los deportes que históricamente han tenido una presencia predominante de varones, las disciplinas “masculinas”. ¿Quién define qué es lo “femenino”? ¿Quién define que pueden hacer? Ellas decidieron que harán lo que les gusta.

Las mueve el deseo, las mismas ganas, con las otras mujeres practican vóley, patín o gimnasia artística. Practican deporte con el mismo ímpetu con el que lo hacen las que estudian, las que trabajan, las que están avocadas a la crianza de sus hijos o hijas. Saben lo que quieren y están decididas a hacerlo.

Oritia Chambla es madre de cinco hijos, en mayo cumplirá 80 años. Ya estaba pisando los 50 cuando comenzó a pescar. “Mi esposo andaba con su latita, ahí empecé a pescar con él y me gustó, salía de la casa, iba a la playa con los chiquitos a tomar mate y tiraba mi latita”, recuerda a Latidos.

A partir de ese momento, no dejo de pescar. “Cada vez que había tiempo lindo, cuando mi esposo salía del trabajo, sábado, domingo. Así empecé hasta la fecha, me gusta muchísimo”.

Para competir ha viajado a Río Grande y Puerto Santa Julián, entre otras ciudades. También a Puerto Santa Cruz, donde este año recibió un reconocimiento por ser la pescadora de mayor edad y además, ser una permanente participante de la Fiesta del Róbalo.

“En ese tiempo no recuerdo bien, pero creo que fui la única mujer, después todos varones. Ahora hay bastantes mujeres, incluso en Río Gallegos”, repasa.

Nunca le interesó la técnica, “nada de preparar carnada, pesco con lombrices, con pinuca, así nomás, simple”, dice y agrega orgullosa “en 2003 saqué un trofeo tengo un pescadito en la pared, lo amo, lo cuido un montón que no se me vaya a caer”.

No hay una competencia que para Oritia haya sido mejor que otra “para mí todo es lindo porque hacés amistades, conocés gente nueva, la gente es muy cariñosa, comparte, tiene mucha comunicación, te ponés a charlar sobre la pesca. La gente es comunicativa, no como antes”. Lo que le da la práctica deportiva, es paz y con eso es más que suficiente.

En la pesca, Oritia se encuentra a ella misma, la actividad le da salud. “Salís de tu casa, la casa te aburre, te despejás un montón, aunque sea que vayas a tomar mate, salir un ratito a despejarte por lo menos a tirar tu latita a pescar, tomarte unos mates, charlar con tu pareja o con tus amigos, ayuda un montón. Estoy en mi casa y estoy enferma, salgo de mi casa y estoy re bien. No veo la hora de que sea sábado y domingo o que esté lindo para ir a pescar”, expresa.

Yo también

El fin de semana pasado comenzó un nuevo campeonato del Automóvil Club Río Gallegos (Ver página 2) y hay tres mujeres compitiendo en esta temporada: Candela Riestra y Agostina Muñoz en Fórmula Santacruceña y Melisa Núñez como copiloto en Stock Patagónico Pista.

Agostina Muñoz: “Corren mi papá y mi hermano, yo también quiero correr”.

Foto: (José Silva).

Del grupo, Candela es la piloto experimentada, desde hace tres años está compitiendo. Para Agostina (18) este fue su debut. “Siempre he estado con mi papá, corre hace muchos años, empezó mi hermano y ahora yo, me quedó gustando. Corren mi papá y mi hermano y yo también quiero correr”, comentó en la previa a la primera fecha.

Agostina se la pasaba en el taller trabajando en los dos autos, yendo al autódromo, viendo. Hasta que se animó.

“Tuve la oportunidad terminando el año de probar un poco. La semana pasada (en las pruebas comunitarias) probé un poco más, nerviosa pero contenta, tranquila”, cuenta.

El caso de Melisa (35) es similar, hace unos cuatro años cuando Eduardo, su padre, comenzó a correr, lo acompañó, pero el 2020 será el primer año en el que correrá el campeonato completo.

Melisa Núñez: “Me gusta mucho la adrenalina que brinda el automovilismo”.

Foto: (José Silva).

“Hubo años en los que corría algunas carreras pero no todas, íbamos turnándonos con otros copilotos. En las primeras carreras me sentí bien, desde el día 1: espectacular. Este año tengo ganar de correrlo entero, es algo que me gusta hacer, me gusta mucho la adrenalina que brinda y compartir con la familia y los seres queridos, la paso bien”, expresa y agrega “disfruto mucho compartir con la familia así que creo que eso le da un sentido extra”.

Sobre la presencia de las mujeres en el automovilismo, Agostina dice que incorporarse es sencillo y que espera que haya más. Melisa coincide “podría haber más, se tendrían que animar porque es muy divertido y está bueno. Creo que de a poco se van abriendo las puertas y se van integrando de a poco”.

Algunas puertas se van abriendo, a otras hay que empujarlas un poco, en este contexto, sin lugar a dudas, las mujeres pisan cada vez más fuerte.