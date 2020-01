Aguinaldo municipal se podría pagar en dos cuotas iguales

Fuentes del SOEMCO señalaron que está en discusión el pago de la segunda cuota del SAC para los trabajadores municipales. Hay expectativas de recibir un aporte nacional para Caleta Olivia y Río Gallegos. Admitieron que una alternativa es cobrar en dos cuotas. La primera sería luego del próximo día 10.

La situación de los haberes de los empleados municipales de Caleta Olivia, y de sus pares de Río Gallegos, es de las más complicadas. Con una fuerte herencia de deudas y de pagos con retraso de un mes, las nuevas gestiones de ambas comunas deben afrontar y superar una situación por demás irregular.

El caso caletense se complejiza, a raíz de los ingresos dispuestos por el ex intendente Facundo Prades poco antes de dejar el cargo. La mayoría de los agentes públicos de la ciudad cobró su sueldo el día 24, previo a la Nochebuena. La administración del intendente Fernando Cotillo había adelantado que su política en la materia es pagar a todos los módulos al mismo tiempo, sin desdoblar o priorizar sectores.

Ahora, el Municipio debe enfrentar el pago del aguinaldo. El secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO), Daniel Reyes, consultado por La Opinión Zona Norte, relató que durante su último viaje a Río Gallegos se trató el tema.

“Es una situación difícil. La Municipalidad juntó la plata para pagar los sueldos. Ahora, el 3 paga las retenciones judiciales. Supuestamente, las había dejado pagas la gestión anterior, pero no fue así. Dependemos que la provincia aporte el dinero necesario para el aguinaldo, que son unos 70 millones de pesos. Pero también tiene que juntar el dinero para afrontar el pago a sus propios empleados”, indicó Reyes.

En tal sentido, anticipó que las conversaciones incluyen la posibilidad de un aguinaldo pagadero en dos cuotas iguales y la primera se abonaría luego del 10 de este mes. “La primera cuota podría ser cerca del 16, con la primera coparticipación, y ver qué pasa con el rejunte de plata del goteo de regalías y coparticipación para ir acomodando los tantos”, señaló.

Por otra parte, admitió que hay expectativas de lo que podría ser un aporte nacional, que fue solicitado por la provincia al gobierno de Alberto Fernández. Podría llegar mediante el otorgamiento de un ATN que, según Reyes, sería para efectivizar el pago del aguinaldo de los empleados municipales de Río Gallegos y Caleta Olivia. De suceder tal cosa, cambiaría la perspectiva, incluso de cara a los salarios de diciembre, que son pagaderos en enero.

Contratados

En otro orden de cosas, Daniel Reyes se refirió a la situación de los empleados contratados “de forma irregular” por la administración pasada. Señaló que unas 340 personas no cobraron el sueldo de noviembre y que el anterior lo habrían cobrado por ventanilla.

“Son gente que Prades tomó a último momento y les hizo pagar en mano. No tienen ni un papel. Hay gente que llamó al sindicato el 2 de diciembre diciendo que le habían indicado que quedaba contratada, pero fue todo así. No les pidieron ni el DNI, no quedó nada registrado”, puntualizó.

Explicó que, del total de personas en tal situación, sólo unos 20 acudieron a la entidad gremial. “Les pedimos a todos que vayan a las entrevistas y que lleven la documentación. La gente que está adentro tiene que cobrar y esperemos que el Gobierno Provincial tenga la misma actitud con ellos que con los cientos de compañeros que metió José Manuel Córdoba antes de dejar la municipalidad hace cuatro años”, subrayó.

Salud

Vale recordar que el referente gremial sufrió un accidente automovilístico junto al secretario general Julián Carrizo, cuando viajaban a realizar gestiones a Río Gallegos. El siniestro provocó la destrucción del automóvil en el que viajaban y ambos sufrieron golpes diversos, aunque afortunadamente no pasó a mayores.

En este contexto, Reyes resultó muy golpeado en sus costillas. Desde entonces, padece un dolor que no se va. Indicó que no es algo grave ni insoportable, pero cuando se levanta de estar sentado o recostado, le duele el torso. En las placas no surge nada extraño, por lo que deberá buscar un diagnóstico a partir de otros estudios.