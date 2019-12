Agustín Ruiz ganó en el Campeonato del Mundo de Menores

Del 12 al 19 de octubre en Castellón, Valencia, el santacruceño Agustín Ruiz integró el equipo nacional que participó en el 12° Campeonato del Mundo de Pádel de Menores. El Sub 14, junto a su compañero Valentino Libaak de Villa Mercedes, accedió a un lugar en la selección luego de ganar los torneos correspondientes al Circuito de Menores de la Asociación Pádel Argentino que se desarrollaron en Buenos Aires, San Luis, Rosario y San Francisco, cerrando en La Plata, donde se jugó el Máster Final.

De este modo, Argentina ganó en Sub 14 Masculino, mientras España ganó en Sub 16 y Sub 18 Masculino, adjudicándose el campeonato por equipos. En la rama femenina, el campeonato también fue para España que ganó 3 a 0.

En las posiciones finales, Argentina fue subcampeona del mundial.