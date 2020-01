El presidente Alberto Fernández denunció que una cuenta de Twitter con el nombre de su pareja Fabiola Yañez es falsa.

“Esta y otras cuentas en la que aparece Fabiola son falsas. Fabiola no tiene cuentas de twitter. Todo es parte de las operaciones que el macrismo sigue desarrollando en las redes. Han mentido y siguen haciéndolo. Mienten y lastiman. Es lo que saben hacer. Solo sépanlo”, advirtió a través de su cuenta oficial el presidente de Argentina.

Sibien son muchas lascuentas falsas que circulan de Fabiola Yañez, esta en particular se hizo viral dias atrás cuando publicó: “Para los que me critican mi atuendo, les comento que es un auténtico Evangelina Bomparola destacada diseñadora Argentina que también vistió a la ex primera dama Awada. Ya ven, esta Fabiola, orgullosa concubina de @alferdez no tiene odio ni revanchismo. Uds pueden decir lo mismo?” (sic).

Ese tuit tuvo más de 3 mil “Me gusta” y 500 retuits.

Hoy el “troll” que maneja esa cuenta volvió a tuitear acerca de meditación “para que el universo ilumine al Sr. presidente” y Alberto no lo soportó y disparó contra la cuenta de la red social.



