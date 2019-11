“¿Por qué el que supuestamente recibió coimas está detenido y el que las pagó no? Ninguno de los dos tiene que estar preso”, aseguró el presidente electo. Además, dijo que revisará las “picardías” que realizó Cambiemos para garantizar la estabilidad de empleados públicos.

El presidente electo Alberto Fernández pidió la liberación de los ex funcionarios que continúan detenidos y sobre los cuales todavía no pesa una sentencia firme. “No tengan dudas de que están mal detenidos en la mayoría de los casos”, aseguró en una extensa entrevista en radio Colonia. Y analizó: “¿Por qué el que supuestamente recibió coimas está detenido y el que las pagó no? Ninguno de los dos tiene que estar preso”.

Pese a ello, el futuro jefe de Gabinete se diferenció de quienes hablan de “presos políticos”. “Un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso; en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa, es gente que podría soportar sus procesos en libertad pero los detienen porque son opositores«, especificó.

Si bien se definió como “reformista”, el mandatario que sucederá a Mauricio Macri a partir del 10 diciembre dijo que no impulsará una reforma judicial. “La última vez se usó el concepto de democratización judicial, fue muy confuso y generó mucho lío; hay instituciones desde las cuales podemos ir mejorando cosas”, planteó.