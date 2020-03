Alberto Fernández dio sus primeras declaraciones luego de anunciar en la noche del domingo que la cuarentena obligatoria en Argentina se extenderá hasta el fin de Semana Santa.

“Soy conciente de que le pido un esfuerzo enorme a la población, y también de que tengo a los mejores argentinos acompañando. Nos estamos poniendo a prueba y actuamos como los mejores argentinos”, destacó el presidente en diálogo con Radio Con Vos.

“Un motivo para ser optimista es que somos un modelo en el mundo, somos un caso de estudio. El caso de un país que cuando se enteró que había una pandemia declaró la cuarentena logrando espaciar el contagio”, dijo y resaltó la colaboración de la población.

Además aseguró: “Va a haber gente que se infecte, gente que se enferme, que se vaya, pero quiero que pase lo menos posible“. “No sé si la palabra que me cabe es miedo, es en los momentos en que más racional me pongo, y me pongo a pensar cómo superar esto. Pero que me estremece, me estremece, no soy un robot“, expresó.

En otra línea se refirió a los despidos en grandes empresas durante la cuarentena, y apuntó a los despidos en Techint: “Tenemos que recuperar la ética de la solidaridad, ¿qué le puede pasar a una empresa que durante un mes trabaje menos? Que gane un poco menos. Has ganado tanta plata a lo largo de tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá. Colaborá con los que hicieron grande tu empresa”.

“Nosotros desde el Estado estamos haciendo un enorme esfuerzo para estas empresas. Hemos bajado aportes patronales, suspendimos moratorias, ejecuciones hipotecarias”, dijo y explicó además: “Hay una Argentina oculta, miserable. Entraron más de 100 mil PyMEs a una moratoria, tienen más de 6 meses para pagar“. “La pandemia nos complica más, pero seguiremos ingeniándonos para que en materia económica el dolor sea menor“, sostuvo Fernández.