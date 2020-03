Parafraseando a Perón, el presidente anunció una serie de medidas claves para virtualmente paralizar la circulación del coronavirus. No habrá clases por dos semanas, los mayores de 60 no tendrán que trabajar, entre otras definiciones, las cuales incluyen cierre de fronteras. Hoy se esperan anuncios para inyectar dinero a las familias y sostener la clausura de una buena parte de la actividad.

La expectativa por los anuncios del Gobierno duró gran parte de la jornada, donde tal como lo adelantó La Opinión Austral en su edición de la víspera, finalmente se conoció que no habrá dictado de clases durante las próximas dos semanas.

Ayer, cuando el número de infectados por el coronavirus escaló a 56, el presidente, Alberto Fernández, apareció en conferencia de prensa pasadas las 19 horas, junto a los gobernadores de los distritos más comprometidos con el virus: Axel Kiciloff, de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta, de CABA.

Allí se hicieron anuncios de suma relevancia y que complementan al Decreto de Necesidad y Urgencia, con el cual el Gobierno puso al país en Emergencia Sanitaria. Sin embargo, no son todos, ya que hoy junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, se conocerán nuevas medidas para, básicamente, ayudar a que las personas permanezcan en sus casas para evitar la propagación del virus, que hace estragos en varios países del globo.

Cierran las fronteras, entre ellas Paso Integración Austral.

Retrasar esos anuncios no es menor, ya que el Gobierno está definiendo a contrarreloj el impacto que tendrán las nuevas medidas en la economía, que no puede paralizarse por completo, en medio de una recesión signada por las deudas con el fondo monetario y la necesidad de paliar el escenario actual con inyección de dinero en la gente, tal es la premisa que pregona el Frente de Todos.

LAS MEDIDAS

En la conferencia, el presidente dispuso una autorización que indica a las personas mayores de 60 años permanecer en sus hogares. Se trata de la población en mayor riesgo de contraer la enfermedad y, por lo tanto, es vital que no estén en lugares donde haya aglomeración de gente.

“Vamos a disponer mañana (por hoy) el licenciamiento de todos los mayores de 60 años, que es la edad que nosotros reconocemos de mayor riesgo”, sostuvo.

A ese grupo de riesgo “les vamos a pedir que se queden en sus casas tranquilas, que disfruten de sus casas”, agregó, adelantando que habrá “atención específica, porque ellos también tienen que seguir haciendo su vida, en bancos, en centros de salud y en lo que ellos puedan necesitar. Se les fijará un horario para que ellos puedan ir y no tengan que tener esperas y fundamentalmente, no tengan que vivir momentos de aglomeración de gente donde también puedan llegar a sufrir algún tipo de contagio”.

En este punto, ya cadenas como Carrefour en Rio Gallegos, anunciaron que habrá un horario específico para adultos mayores, que será la primera mañana.

SIN CLASES

Sin dudas, el anuncio que se esperaba estaba vinculado a qué sucedería con el ciclo lectivo, que tal como adelantó este diario ayer, fue suspendido por dos semanas en los tres niveles: jardín de infantes, primaria y secundaria, sumándose así a lo dispuesto por las universidades públicas, entre ellas la UNPA, que retomarán el dictado de clases el último día de marzo.

“La idea es poder hacer algo para evitar la circulación”, explicó. Y en referencia al motivo por el que decidió suspender las clases, sostuvo que el virus “no se ha dado como un factor de riesgo para los menores ni hay casos trascendentales, pero muchas veces son portadores y terminan contagiando a los adultos”.

Además, el presidente dijo que, aunque no se dicten clases, “las escuelas estarán abiertas”, ya que “muchas de ellas cumplen con otras funciones”. “Lo que está claro es que los chicos no van a tener clases en esos días”, confirmó.

“Todo indica que lo que tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus. Hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros”, explicó Fernández en la conferencia de prensa. Y agregó: “Tenemos que ganar tiempo para poder administrar de la mejor manera la cuestión sanitaria”. Aun así, aclaró que “no son vacaciones”.

CIERRE DE FRONTERAS

“Nadie podrá ingresar al país, salvo los argentinos nativos y los residentes de la Argentina. Esto es exclusivamente para quienes quieren entrar. Los que quieran salir, no van a tener ningún problema. Igualmente, mañana vamos a dar todos los detalles”, informó el jefe de Estado.

El Gobierno garantizó que organizarán vuelos especiales para repatriar a los argentinos que están varados en distintos países del mundo, esto de la mano de Aerolíneas Argentinas. Además, el presidente adelantó que sancionarán a las compañías que suspendieron vuelos en las últimas horas sin aviso previo. “Con mucha picardía, están suspendiendo vuelos porque no quieren que los aviones regresen vacíos, pero vamos a actuar sobre esas compañías”, aseguró.

El cierre de fronteras impacta en Santa Cruz, ya que, en la zona sur, existen tres vías utilizadas para llegar vía Chile: Dos por Río Turbio y, la de mayor afluencia, El Paso de Integración Austral, a 65 kilómetros de Río Gallegos.

SIN ESPECTÁCULOS

Durante este paráte de 14 días, tampoco podrán abrir los cines ni los teatros, así como tampoco ningún lugar que brinde entretenimiento para el público de manera masiva.

La idea es evitar la congregación de personas y, como consecuencia, la posible transmisión del coronavirus.

No habrá “ningún espectáculo, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclee en esos encuentros, tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine”, indicó.

SIN PARQUES NACIONALES

Santa Cruz tiene varios. Cueva de las Manos y Parque Nacional Los Glaciares, solo por mencionar algunos con afluencia masiva de turistas, pero que sin embargo ya en las últimas semanas dejaron de visitarlos, generando un fuerte impacto, sobre todo en El Calafate, donde los restaurantes y cafés se ven completamente vacíos por la ausencia del turismo internacional.

El presidente dijo que tomó la decisión luego de que se confirmaran dos casos positivos de la enfermedad en la vecina Tierra del Fuego, que totalizaron once casos en el día de ayer y 56 desde que se desató la pandemia.

SIN SHOPPING ¿Y LAS SALADITAS?

Estas grandes superficies comerciales no podrán abrir sus puertas. Existen en ciudades como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, y lo más parecido a ellas en Santa Cruz son las cadenas supermercadistas y saladitas, sobre las cuales habrá definiciones hoy.

“Una cosa es el shopping y otra cosa el negocio de cercanía. Una cosa es el mega supermercado y otra cosa el mercado de barrio. Estamos buscando evitar la aglomeración de gente y en los shoppings ese problema existe”, detalló Fernández.

FÚTBOL SIN CODIFICAR

Durante la conferencia, el presidente de la Nación aseguró que se continuarán disputando partidos de fútbol a puertas cerradas, sin público. Defendió que el deporte sea una distracción necesaria para los ciudadanos y ciudadanas en tiempos donde deberán estar en sus casas.

“El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo les den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sugirió.

Alberto pidió que liberen el fútbol y las empresas están dispuestas a hacerlo.

Minutos después de los anuncios, la AFA emitió un comunicado en su sitio oficial, en el que informó la suspensión de “todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo”. Sin embargo, oficializó que “el resto de las categorías continuarán disputándose, sin público, tal lo informado días atrás y en sintonía con las medidas dispuestas por los organismos de salud nacional y según lo expuesto hoy por el Poder Ejecutivo Nacional”.

En paralelo, TNT Sports emitió otro comunicado en el que dijo “nuestra voluntad es ayudar”.

“Frente a los anuncios del presidente, y su pedido a las empresas poseedoras de los derechos de televisación del fútbol argentino que se emitan de manera gratuita los partidos de la Copa Superliga, hasta el 31 de marzo de 2020; TNT Sports, titular del 50% de esos derechos, quiere expresar la intención de colaborar durante la emergencia provocada por el COVID-19”.

Se espera que el Ministro Martín Guzmán realice importantes anuncios.

Frente a esta situación, “Turner Argentina durante el día de mañana (por hoy) analizara, en forma conjunta con los distribuidores de TNT Aporte de todo el país, la forma adecuada de posibilitar que momentáneamente más gente acceda a sus contenidos”, cerraron.