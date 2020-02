El riesgo que ocasionan los animales sueltos en cercanías de las rutas continúa preocupando a los conductores que circulan por la provincia. Además de los guanacos, que comúnmente se cruzan y en ocasiones generan graves accidentes, se suman los caballos. Por estos últimos, ¿quién es responsable?

El tema no es nuevo. Son numerosos los siniestros viales ocurridos en las rutas santacruceñas a causa de animales sueltos. Los guanacos no tienen dueños, pero ¿y los caballos? La presencia de equinos que deambulan y se cruzan ante los vehículos ocasiona incluso accidentes fatales.

Se supone que en la ruta la Policía es la que debe proceder al secuestro y dar intervención al Consejo Agrario Provincial (CAP), responsable de la parte sanitaria, pero los conductores manifiestan que al dar aviso al personal policial e incluso a Gendarmería, estos no hacen nada al respecto.

Los animales sueltos generan graves siniestros viales en la provincia, ¿quién es responsable?



Es el caso del chofer de una empresa de trasportes, quien se comunicó con Radio LU12 para denunciar no sólo el peligro de los equinos sueltos en el ingreso a Piedra Buena, en el mismo lugar donde días atrás un dirigente de la UTA falleció al volcar tras embestir a un caballo, sino que además, al dar aviso a la Policía para prevenir otro accidente, esta no le habría dado importancia al tema.

“Vuelvo a pasar por la ruta y otra vez hay caballos, di aviso y a nadie le importó”, comenzó relatando Germán, conductor de Trasporte Vesprini. “¿Quiénes son los dueños de los caballos?, en cualquier momento otra vez va a ser noticia este lugar”, lamentó el oyente de LU12.

A principio de febrero, en la Ruta Nacional N° 3, cerca de la localidad de Piedra Buena, el conductor de una Chevrolet Blazer impactó con un equino, perdió el control del vehículo y volcó a metros de la cinta asfáltica.

Dos de los tres ocupantes salieron despedidos de la camioneta, mientras que Julio Navarro, dirigente de la UTA Santa Cruz y Tierra del Fuego, quien iba al volante, quedó atrapado dentro y perdió la vida.

“Cruzando por el mismo lugar, vuelvo a ver caballos, me bajo a avisar que en el mismo lugar hay otra vez caballos sueltos y los señores policías ni bola, ¿qué está pasando?”, se preguntó preocupado Germán.

Por su parte, Facundo Navarro, hijo del fallecido Julio, en diálogo con La Opinión Austral, pidió que se genere conciencia con lo ocurrido, para que no sigan sucediendo accidentes que pueden evitarse.

Está prohibida la circulación de equinos en la ciudad.

Tras la muerte de su padre, el joven explicó que “habíamos terminado de tomar mates, íbamos despacio, a 120 km./h., cuando apareció el caballo, mi viejo volanteó porque no alcanzaba a frenar” y agregó que “este accidente fue por no controlar a los animales, que no tienen la culpa, la culpa es de los estancieros que no controlan, las cercas son muy bajas y los caballos saltan fácilmente”.

Además, Facundo alertó que también los guanacos son parte del mismo problema. “Cuando volví de Piedra Buena, conté más de 200”, aseguró.

Los guanacos en Santa Cruz año a año aumentan en cantidad.

A fines del mes de enero también fue noticia una tropilla de doce caballos, aproximadamente, pasando el acceso al aeropuerto de Río Gallegos, que pudo haber ocasionado otra tragedia.

Un vecino que se encontró con la tropilla señaló a LOA que tuvo que bajarse del rodado para apartar a los animales. Cuando ya estaba despejado el paso, volvió a parar en el puesto de Gendarmería para dar conocimiento de la situación: “Les dije a los gendarmes y me dijeron ‘ya sabemos’, pero no hicieron nada. Un peligro”, expresó.

Y así se pueden seguir enumerando siniestros que pudieron haberse evitado, si los dueños de los caballos se hicieran responsables y los tuvieran como corresponde.

Los caballos tienen dueño: “Al igual que con los perros, hablamos de tenencia responsable”

El presidente del CAP, Javier De Urquiza, explicó a LOA que con estos animales hay que hacer cumplir las leyes. “Los caballos tienen dueño, esa propiedad se determina por la marca, que corresponde a alguien que solicitó en algún momento el uso de una marca para identificar a los animales”.

Todos los caballos tienen propietario, si bien hay algunas zonas de la provincia donde hay equinos silvestres, no están cerca de las ciudades, “son campos de difícil acceso, no son los que están en la ruta, esos son consecuencia del dueño que no tiene la responsabilidad de atenderlos, cuidarlos y tenerlos bajo control”, resaltó De Urquiza.

Incluso si el animal no tiene marca, no significa que no tiene propietario, sólo expresa que no se llevó adelante el procedimiento que indica la ley.

En este sentido, el titular del Consejo Agrario Provincial contó que lo primero que hay que hacer al encontrar equinos en la ruta es solicitar a la autoridad policial que trate de hacer un encierro, para luego identificar al dueño y solicitarle que los saque de la vía pública.

Después de que esos caballos son retirados de la ruta, llevados a un corral y, posteriormente, identificados, se llama al propietario y este se hace cargo del tema, aunque “el problema está cuando no hay identificación del propietario”.

“Lo que pasa es que muchas veces los dueños no reclaman al animal y se hace como un círculo vicioso donde la autoridad policial tiene complicado el seguimiento, porque nadie reclama los caballos y hay que atenderlos y alimentarlos”, aseguró el presidente del CAP.

Por eso, resaltó la importancia de hacer cumplir la normativa, porque en la ruta un accidente con un caballo es muy peligroso, “con sólo un toque la podés pasar muy mal”, dijo y adelantó que “lo que estamos viendo es reglamentar una ley, que ya existe y da una alternativa con esos animales que no son reclamados, para que se les pueda dar un destino posterior”.

Sobre este punto, anticipó que desde el CAP están empezando a trabajar con otras áreas de Gobierno “porque entre todos tenemos que resolver este problema, que se está transformando cada vez en algo más grave”.

Pero luego recordó que “de los animales es responsable su propietario y sobre él tiene que recaer toda la responsabilidad. Tener un caballo tiene su costo, muchas veces no se tienen los campos o espacios necesarios, entonces se los tiene en lugares públicos y eso trae estas consecuencias”.

Los animales también sufren las consecuencias de dueños irresponsables.

Por tal motivo, están analizando el marco legal para generar multas y sanciones para ese propietario, “porque tener una marca implica responsabilidad”, reafirmó.

Si bien manifestó que tenemos que sumar acciones entre todos, aclaró que “al igual que con los perros, hablamos de tenencia responsable, estamos viendo en la mayoría de las ciudades que cada vez aparece una mayor cantidad de perros sueltos con dueño y es algo parecido a esto. La tenencia animal significa una responsabilidad”.

¿Y en el ejido urbano?

El jefe de inspectores del área de Control Animal Municipal, Rubén Montes De Oca, contó a LOA que este martes “se soltaron 3 caballos aparentemente del señor Peña, dueño de los terrenos y el GEOR (Grupo Especial de Operaciones Rurales) los devolvió al dueño, pero mañana vamos con los inspectores a hacer las correspondientes infracciones y actas”.

Según la ordenanza municipal, durante la visita se asegurarán de que el propietario “los tenga resguardados y cierre bien su terreno, de lo contrario vamos a tener que secuestrarle la tropilla completa”, adelantó.

En el Artículo 94° de la Ordenanza N° 8.648, se establece para la tenencia de equinos lo siguiente:

A) Autorícese la circulación de equipos, en zona de chacras o suburbana, resguardando siempre la seguridad pública y evitando el acceso de los animales sobre la calzada o banquinas.

B) Prohíbase en el ejido urbano de Río Gallegos la tenencia, circulación, guarda o cría de animales equinos.

C) Declárese zona autorizada para la tenencia, circulación, guarda o cría equinos el sector de chacras de la localidad de Río Gallegos, dentro de los límites fijados por el predio en cuestión.

D) Será facultad del Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, el secuestro y confinamiento de los animales hallados en infracción al inciso B, a los fines de preservar la seguridad pública.

E) Autorícese al Departamento Ejecutivo a solicitar colaboración de la fuerza pública y/u otras reparticiones a los fines de proceder a lo indicado en el inciso D.

F) Toda persona que tuviera conocimiento de la existencia de animales equinos en zonas declaradas prohibidas para los mismos, deberá comunicarlo a la autoridad municipal o policial más cercana.

J) El juzgamiento de las infracciones es competencia del Juzgado Municipal de Faltas.

Recuadro 2

¿Y con los impredecibles guanacos?

Con los guanacos no sucede lo mismo, la superpoblación de estos animales en las rutas provinciales no es culpa de los estancieros, estos mamíferos son silvestres, la naturaleza es su dueña y también generan innumerables accidentes viales, pero en estos casos no hay a quién responsabilizar.

De hecho, en enero pasado un motociclista brasilero chocó a uno de estos animales y debió ser internado de urgencia en Comandante Luis Piedra Buena. Hasta el mismo Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, días atrás se accidentó en la Ruta N° 3 con un guanaco.

Santa Cruz es la provincia con mayor población de guanacos en Argentina.

En este sentido, el presidente del CAP, Javier De Urquiza, señaló a LOA que Santa Cruz es la provincia con mayor población de guanacos en Argentina y recordó que a fin de reducir la cantidad de ejemplares, el Gobierno puso en vigencia el Plan de Manejo Sustentable del Guanaco, que contempla el aprovechamiento de la especie como alimento en un marco de sustentabilidad.

“Este plan permitirá a futuro, de algún modo, disminuir la población con sustentabilidad”, remarcó el funcionario.

Mientras tanto, son los conductores quienes deben tomar medidas de precaución al momento de circular por las rutas.

En primera instancia, desde el CAP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomendaron a los usuarios de las rutas que, apenas adviertan la presencia de guanacos, disminuyan inmediatamente la velocidad con el fin de evitar incidentes de tránsito.

Además, solicitan a quienes conducen vehículos utilizar la luz de las balizas al advertir la presencia de guanacos en la ruta y alertan que de ninguna manera hay que intentar eludir al animal prediciendo para qué lado se moverá, ya que su reacción suele ser imprevisible. Por último, tampoco se deben usar las bocinas.