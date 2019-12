Alex Barría corre por el bicampeonato Prokart

En Comodoro Rivadavia, este fin de semana se definirá a los campeones 2019 de la AKPS. El riogalleguense Alex Barría está segundo y peleará por revalidar la corona obtenida en la divisional Prokart durante la temporada pasada. En un circuito totalmente nuevo, hoy comenzará la actividad oficial.

Este fin de semana, en el kartódromo internacional AKPS de Comodoro Rivadavia habrá campeones de la Asociación de Karting Patagonia Sur. En la novena y última fecha se correrá el gran premio “Exclusivo Automotores”, fiscalizado por la Federación Chubutense de Automovilismo, y allí dirá presente el piloto de Río Gallegos Alex Barría, quien llega a la última fecha ubicado en la segunda colocación. Con 249 puntos, el riogalleguense se ubica detrás de Tobías Bellido con una diferencia de apenas 10 unidades, tercero está Arian Gómez con 233 y cuarto, Genaro Castillo con 227.

“Va a ser un circuito donde nunca se corrió”, adelantó el santacruceño a La Opinión Austral, respecto al trazado 7 de 777 metros donde buscará obtener el bicampeonato Prokart. Luego de los subcampeonatos de Promocional en 2016 y de Prokart en 2017, Barría obtuvo la corona Prokart en 2018 y ahora peleará por revalidarla.

“Hay 45 puntos en juego, es puntaje y medio, nos vamos a ir fijando cómo termina la serie con respecto a los rivales. Hay que terminar la final para salir campeón, posibilidades tenemos muchas, hay tres pilotos que podrían salir campeones: Tobías Bellido, nosotros y Arian Gómez; Gómez tiene posibilidades matemáticas. Hay que trabajar con el rival para ver cómo quedan las series y la final, no significa que sí o sí tenga que ganar. Posibilidades tenemos”, expuso.

El cronograma

La actividad comenzará hoy desde las 14:00 con las pruebas libres; mañana desde las 10:00 habrá una nueva tanda de pruebas libres, y la clasificación está prevista para las 11:30.

Desde las 13:45 tendrán lugar las series, a ocho vueltas en el caso de la Prokart, en tanto que las finales partirán a las 14:50; Barría enfrentará 16 vueltas desde las 15:40.

“Tenemos muchas esperanzas, estamos tranquilos porque ya definimos el campeonato, no tenemos mochila encima porque tenemos la chapita en la copa, vamos bien, tranquilos. Vamos a tratar de llevarnos otra vez el campeonato y tener la chapa otra vez en la copa”, afirmó.

Cerrando, añadió, “dejame agradecer a Heladería Massera, El Patagónico, Rectivial, Sancor Seguros, Río Uruguay Seguros, mis abuelos, SOEM, Gráfica Patagónica, Romero Sistemas, Stop and Go, Romano Automotores, Johnson Amoblamientos, a mi motorista Cacho Topcic, a Oscar Massoni, a Fabián Martinelli, a mi papá, a toda mi familia y a toda la gente que me apoya desde principio de año”.