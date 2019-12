Alex Barría: “Un bicampeonato afuera no es fácil”

Disputadas nueve fechas, el piloto Alex Barría se consagró bicampeón de la Prokart de la AKPS en Comodoro Rivadavia. “No es fácil que venga alguien de afuera y te gane”, marcó el riogalleguense en LU12 AM 680. El proyecto para el 2020.

En 2016, el riogalleguense Alex Barría obtuvo el subcampeonato en Promocional; en 2017 fue segundo en Prokart y finalmente en 2018 celebró desde el primer lugar del podio. El fin de semana pasado, a 10 puntos de diferencia del líder, corrió la novena y última fecha del Campeonato de la Asociación de Karting de Patagonia Sur (AKPS), y si bien llegó tercero, los puntos le alcanzaron para consagrarse bicampeón.

Alex Barría obtuvo el subcampeonato en Promocional.

La llegada de Alex a los circuitos de Comodoro es de larga data. Empezó corriendo en la Stihl dentro de la competencia que organizaba el Automoto Club, pasaron los años y se pasó a la AKPS.

“Estamos corriendo allá también por los motores, tenemos dos aguateros que acá todavía no se utilizan, corrimos el año pasado acá y fácil rompimos cuatro motores en dos días. Venimos con dos motores hace como tres años”, repasó el piloto en “Música de Motores” que se emite por LU12 AM 680.

La última fecha

Sobre lo que fue la última fecha, contó “viajamos el jueves, el viernes entrenamos, el sábado estuvimos mirando los tiempos, habían varios pilotos que habían puesto gomas, habían bajado el tiempo y la pista se había limpiado un poco. Cuando salimos a la segunda vuelta el sábado se nos rompe el bulón de la mordaza de freno, nos quedamos sin freno y tuvimos que preparar el auto para el domingo”. En la serie terminó segundo, en la final quedó tercero y por diferencia de puntos pudo obtener el campeonato.

“Se ganó con la cabeza, me tranquilizó mi papá. En Comodoro hubo mucha gente que nos trató mal. No es fácil que venga alguien de afuera y te gane”, expuso.

En la obtención del campeonato mucho tuvo que ver una decisión estratégica que tomaron a mediados de año. Cuenta Félix, el padre de Alex, “trabajamos mucho este año, en su momento teníamos nueve carreras donde se utilizaban dos juegos de cubiertas NG, carísima, hoy está a 12 mil pesos el juego. Se dijo que uno de los dos juegos tiene que tener cinco carreras, arriesgamos como estrategia de estirar una quinta fecha en el primer tramo. Éramos los únicos que teníamos una goma de cinco carreras y el resto entraban con una goma nueva”.

“Pudimos manotear el tercer puesto con una goma de cinco carreras y eso creo que fue lo que niveló, terminar en la novena carrera con una cubierta de cuatro y ellos con una de cinco”.

Por su parte, el bicampeón expresó “estoy muy contento, un bicampeonato afuera no es fácil. Este año tuvimos que trabajar mucho, el equipo estuvo contundente todo el año. Pudimos salir campeón otra vez, por medio punto”.

Agradecimientos

Barría disfruta del bicampeonato pero ya está pensando en sumarse a la divisional Senior para seguir festejando en pista. Cerrando, agradeció a los sponsors que se mantienen siempre acompañándolo “Heladería Massera, El Patagónico, Rectivial, Romano Automotores, Sancor Seguros, Río Uruguay Seguros, SOEM, abuelos, Gráfica Patagonica, Romero Sistemas, Stop and Go, Johnson Amoblamientos, mi motorista Cacho Topcic, Oscar Massoni, Javier Martinelli, mi familia y a la gente que me apoya”.