El dirigente radical recordó la buena relación que tenían Néstor Kirchner y su padre, Raúl Alfonsín, y confesó que antes de decidir aceptar el cargo de embajador en España consultó con varios mandatarios provinciales.

El exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, le contestó al sector del partido que lo criticó fuertemente por aceptar la designación como embajador en España y se escudó en la consulta que realizó con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y otros mandatarios provinciales.

“Alberto (Fernández) me dijo que necesita una respuesta y llamé a Gerardo Morales, a quien veo en una actitud mucho más comprensiva sobre el rol del partido”, dijo Alfonsín sobre el gobernador jujeño, que en diciembre pidió a los diputados de Juntos por el Cambio den quórum en una sesión extraordinaria.

En esa línea, el hijo del fallecido expresidente Raúl Alfonsín contó que la respuesta de Morales fue positiva. “Tenés que aceptar. Primero hay que servir al país y si el presidente dice que te necesita allí, bueno…”, le dijo el jujeño, según el relato del oriundo de Chascomús.

Además, Alfonsín le pidió a los críticos radicales de su gestión que “hagan memoria” y recordó que su padre fue “designado por Néstor Kirchner en Venezuela y Raúl Alconada Sempé en Bolivia, quien estuvo en representación del Gobierno”, relató en declaraciones radiales.

En rigor, el dirigente político, que ahora un sector busca expulsarlo, aseguró estar agradecido por su condición radical, más allá de las diferencias con el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, y señaló la necesidad de que exista una “oposición responsable”.

“Yo quiero que sea un radical, aunque no me importan los nombres, son secundarios”, dijo el chascomusense que quedó en el centro de la polémica y recordó una frase de su padre: “Raúl decía ‘tené cuidado con los políticos que nos definen’ y yo no sirvo a nadie que no se defina.

Por otro lado, el exdiputado nacional aseguró que la insistencia de Alberto Fernández le ganó a la primera postura que tenía de mantenerse en el rol de opositor. “Le dije que ‘no’ dos veces porque los argumentos que él me daba para comprender la razón de estar allí no me convencían”, explicó.

Asimismo, Alfonsín detalló que el Presidente lo llamó desde España el lunes a las dos de la tarde y tuvieron “una conversación larga” por teléfono. “Son decisiones muy difíciles porque hay argumentos de un lado y del otro”, evaluó el futuro embajador de España.

Ayer, como adelantó Diputados Bonaerenses, desde el radicalismo bonaerense, encabezado por Daniel Salvador, salieron a cuestionar la designación, e iuncluso la juventud del partido adelantó que pedirá su expulsión al Comité de Disciplina.