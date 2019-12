Almuerzo en el Sheraton: La industria petrolera, expectante a las medidas de Alberto

El presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, IAPG, Ernesto López Anadón, dio la bienvenida al almuerzo que se realizó este mediodía en el hotel Sheraton de Buenos Aires, en el marco de los festejos por el Día del Petróleo.

Tras él, llegó el discurso del gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, quien pidió noventa días de impasse a los directivos de las principales operadoras, para que “no tomen medidas que afecten el trabajo”.

En diálogo esta tarde con La Opinión Zona Norte, López Anadón, habló de la “expectativa” sobre las medidas que dará el Gobierno de Alberto Fernández. “La industria está bien. Hay un poco de caída de la actividad”, afirmó, pero que “si vamos en la dirección correcta la industria ayudará mucho a levantar”.

Sobre el pedido de Gutiérrez, López Anadón dijo que por ahora “se trabaja cada vez mejor con los sindicatos”, y que la industria estará mirando no lo que suceda ahora, “si no después de esos noventa días”.

Consultado sobre cuál debería ser la orientación de la inversión de YPF, observó como positivo que se esté trabajando “en los campos maduros del Golfo San Jorge”. YPF invierte “en proyectos de Recuperación Secundaria Mejorada”. “Son proyectos que quizás uno no ve como en los de una perforación, pero igualmente requieren mucha inversión, y que se haga ahora para tener respuestas dentro de tres o cuatro años”.

No obstante, como son “trabajos de recuperación asistida”, aclaró que “no va a ser el boom de cuarenta o cincuenta equipos perforando un área”, porque son “áreas maduras”. Por eso, saludó que YPF haya instalado una planta de polímeros en los yacimientos de Zona Norte de Santa Cruz. “YPF le pone mucho foco a eso”, agregó.

También rescató las palabras del gobernador neuquino cuando dijo que no puede haber control de cambios para esta industria.

“Si uno se va a endeudar afuera, y tiene que pagar afuera, no puede estar sujeto a que le ponen un control de cambios o un cepo, si no la plata no viene”, expresó.

En el encuentro también estuvo el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Matías Kalmus, quien dijo que está “expectante ante los primeros movimientos del presidente Alberto Fernández” para la actividad. También concordó con el gobernador de Neuquén, para que en este tiempo “evitemos despidos de la gente”. “Estamos caminando para el mismo rumbo para que no nos pase como con el anterior presidente que nos miraba de reojo, y con Alberto aprovechar esta ola, y mirar al mundo para que vengan inversiones”.