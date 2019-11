Alrededor de 400 jubilados no dieron fe de vida y no podrán cobrar sus haberes

La vocal de los Pasivos de la Caja de Previsión Social de la provincia señaló esta tarde al programa Juntos y Re-Sueltos por Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 que en total alrededor de 400 jubilados de Santa Cruz que no dieron fe de vida no cobrarán sus haberes este mes.

Es decir, que 400 de los 19.740 pasivos de la provincia que están registrados en la CPS no presentaron su certificado de supervivencia, pese a que los plazos para tramitar el mismo se extendieron más de la cuenta.

«Se hace una vez por año y se terminaba el 30 de octubre», señaló Carabajal, pero por un pedido de la misma, «se extendió un poquito más», dijo.

Respecto a la cifra, señaló que «no son muchos, se ha achicado bastante (el número)». «Hace un tiempo atrás pedí un listado, y en Río Gallegos faltaban 390 jubilados hacer el certificado, fueron llamados uno por uno, y logramos reducir a alrededor de 100″, comentó.

Asimismo, mencionó que «hay muchos jubilados que tienen domicilio acá y no están acá, por el mito que hay de que ‘si te vas, te sacan la zona’, el jubilado se va a otra parte del país y no hace el cambio, y no tenemos forma de ubicarlo», destacó entre los problemas que tienen para determinar el estado de los pasivos.

Atención en la Caja

Hasta el 20 de diciembre, la CPS trabajará de forma normal, y a partir de esta fecha comenzará el receso de verano. «No se cierra la caja, pero se reduce el horario de atención al público», aclaró Carabajal.

Además indicó que no va a haber Directorio, es decir que no se realizan altas a jubilados hasta el 1° de febrero del 2020.