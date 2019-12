Alvarez creará el área de Relaciones Internacionales

El flamante jefe de gabinete de ministros, Leonardo Alvarez, confirmó que esa área orientará las inversiones que empresas o países tengan en tierras santacruceñas. Dijo que las represas siguen a paso lento y confió en que el Gobierno de Alberto Fernández pueda concluir las grandes obras que comenzaron en 2015.

El futuro jefe de Gabinete del Gobierno Provincial, Leonardo Alvarez, hizo declaraciones en torno a su próxima función, asegurando que “los que participamos de un proyecto político como este, que es colectivo, sabemos que te toca estar donde un conductor o conductora te dice y yo estoy orgulloso de haber estado a cargo del Ministerio de la Producción en estos cuatro años tan difíciles para la provincia, la nación y la región latinoamericana”.

En este punto, mencionó que la gobernadora Alicia Kirchner “ha confiado ponernos a cargo de la Jefatura de Gabinete y más allá del título, lo que tenemos que hacer es sinergizar y coordinar las áreas en beneficio de todos y todas en Santa Cruz”.

En declaraciones que hizo a la radio pública, Alvarez puso en valor dos aspectos de la gestión de Kirchner durante estos cuatro años de gobierno macrista.

“La realidad recibida fue con un tejido social resquebrajado y un déficit abultado y para eso la única salida fue el llamamiento al Acuerdo Social, donde se sumaron casi todos y casi todas; pero además hay que entender la mirada que tuvo el Gobierno Nacional para con nuestra provincia, una mirada sesgada y con un profundo desprecio federal, en nuestro caso agravado por el vínculo, por el apellido de nuestra gobernadora”, explicó.

Asimismo, dijo que tiene “muchas expectativas” por la nueva función que le toca y consideró que el nuevo gabinete “es equilibrado”, aunque destacó especialmente la gestión de Cecilia Velázquez al frente de la cartera educativa, porque “la realidad que ella recibió fue muy dura, no nos olvidamos de los intentos de toma al Concejo Provincial de Educación, de los paros sistemáticos y me parece que también llevó delante un trabajo de concientización para adentro, que también lo vimos en la mayoría de las áreas. La concientización de la sociedad respecto de los problemas reales que tenía la provincia y la falta de ayuda del Gobierno Nacional que hizo que la gente tomara postura por su provincia”.

Respecto a la posición de la gobernadora de no responder a los agravios, el ministro recordó lo que sucedió en un acto institucional en una localidad donde “un puñado de gente que no piensa como nosotros abucheaba, y desde el fondo decía ‘fuera Alicia’ y ella, en medio de su discurso y sin perder la templanza, les dijo ‘ustedes me dicen fuera Alicia y yo les digo todos adentro’. Eso habla del involucramiento de la sociedad en un momento muy complicado”, aseguró.

Relaciones internacionales

Por otro lado, el nuevo jefe de Gabinete manifestó que la etapa que viene priorizará la obra pública, porque “es una gran formadora de empleo” y mencionó el caso de las represas sobre el río Santa Cruz, que “en un momento en el que los trabajadores de la construcción la están pasando muy mal hubo una decisión que la obra pasara al Gobierno Nacional”. Sin embargo, “nunca dejamos de participar de las relaciones con las autoridades de la empresa para presionar y monitorear por el avance. Hoy la obra está en un 17% luego de cuatro años, de los cuales estuvo dos y medio paralizada”, recordando que “el primer vencimiento opera para agosto de 2020”.

En este punto, Alvarez adelantó que ya había acordado con Kirchner la creación de un área de Relaciones Internacionales porque “más allá de acompañar la agenda nacional, que tenemos que hacerlo, tenemos que tener una agenda internacional propia, por el volumen de las obras que tenemos. Las represas es la obra más importante del gobierno chino afuera de sus fronteras en el mundo. Inevitablemente nos llevan a tener una agenda internacional propia para la provincia, alineada a las decisiones geopolíticas de la nación”, argumentó.

Así las cosas, anunció que “una de las áreas que va crearse dentro de la Jefatura de Gabinete es el área de Relacionamiento Internacional en la provincia, y la gobernadora va a tener participación activa dentro de esa agenda”.

Se trata de “un desafío del posicionamiento de Santa Cruz en el mundo. La marca Patagonia está posicionada en cada rincón del planeta y tenemos que lograr que nuestra provincia, que es el origen, también esté”.

Además, el ministro explicó que se viene “un proceso profundo de modernización, pero no queremos que remita al achicamiento como con el Gobierno Nacional actual, nosotros hablamos de un Estado promotor y activo”, pero para eso “es necesario que encaremos un profundo proceso de modernización, para que los actos del gobierno y la interacción con la sociedad sean mucho más fluidos”, pidió.

En este sentido, marcó que la finalidad de la planificación política del gobierno de Kirchner es “una Santa Cruz sustentable en sí misma”, pero no sólo desde el punto de vista económico, “sino también social, que esa economía no esté concentrada en las manos de unos pocos, porque suceden cosas que vemos a diario. Por el contrario, el reparto de los recursos tiene que ser entre el conjunto de la sociedad y para lograrlo dos cosas son muy importantes: una es terminar las grandes obras de infraestructura, como la usina térmica de Río Turbio, que ha sido un pedido permanente de la gobernadora en estos cuatro años, pero también uno de los primeros puntos de agenda que trazó con el presidente electo, Alberto Fernández, y otras obras que estamos necesitando, como las últimas líneas de 132, el gasoducto que nos va a permitir evacuar la producción de gas y nos va a permitir generar un ingreso extra a partir de las regalías, y el acueducto para la zona norte”, concluyó.