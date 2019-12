Alvarez: “En el Gabinete provincial prima la madurez”

Tras la jura en los cargos de los integrantes del Poder Ejecutivo Provincial, el jefe de Gabinete, Leonardo Alvarez y el ratificado ministro de Trabajo, Teodoro Camino, se refirieron a los lineamientos de la nueva etapa institucional.

Jefe de Gabinete

Alvarez se refirió al nuevo desafío, ya que fue designado en un rol que hasta aquí fue ocupado por Alicia Kirchner. “Cuando armó el equipo de trabajo que la acompañó en los primeros cuatro años, convocó a quienes formaban parte de distintas mesas de trabajo y fue Alicia quien se hizo cargo de esa jefatura para que entre todos podamos generar una sinergia”. “Me parece que hoy prima la madurez, tras cuatro años muy duros que hemos pasado los santacruceños, que permite poner a la gobernadora en un lugar de estadista que es lo que merece”, explicó.

Posando su mirada en el futuro inmediato, sostuvo: “Cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que ponerla en términos de desarrollo humano. Podemos tener sustentabilidad económica, pero si no tiene un correlato social no estamos hablando de lo que queremos los santacruceños. Me parece que el desafío que tenemos por delante es ese y tenemos muchos vectores de trabajo que tenemos que desarrollar en los próximos años”, agregó.

Exigencias

Por su parte, el ministro de Trabajo expuso que se reafirmó el compromiso de seguir trabajando junto a la gobernadora para el pueblo de Santa Cruz. “Es un placer enorme acompañar a Alicia. Estos cuatro años de trabajo que tuvimos fueron parte del proceso más difícil de la provincia por la presión nacional y ver a la gobernadora trabajar incansablemente y exigiéndonos estar en defensa de la gente es un orgullo, como también que vuelva a confiar en mí”, subrayó.

En ese contexto, señaló que tiene nuevas expectativas en lo que respecta a la gestión porque “creo que la gobernadora y todo su equipo pondrán lo mejor para estar a la altura de la circunstancia y de los santacruceños”.

“En mi jura, de alguna manera resumí y valoré a quienes resistieron, como Alicia y todos los compañeros que a nivel país sufrieron persecuciones y aprietes desde los medios corporativos y el Poder Judicial. Por suerte, esa etapa de la Argentina finalizó y nos queda una etapa de desarrollo y mucho trabajo”, reflexionó.