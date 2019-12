Amadeus realizó su cierre de película

El conservatorio “Amadeus” culminó su año en el Centro Cultural de la ciudad el pasado jueves. Con el lugar repleto de espectadores, alrededor de 100 alumnos se destacaron con canciones de películas y series reconocidas de Netflix.

Los profesores también se lucieron con un popurrí de temas de películas clásicas.

En el show sonaron, entre una selección de temas que conmovieron al público expectante, canciones como “El extraño de pelo largo” de La joven guardia, “Fama”, “You’re The One That I Want” de John Travolta y Olivia Newton, “Thunderstruck” de AC/DC, el tema principal de la novela «Argentina, Tierra de amor y venganza» de Abel Pintos.