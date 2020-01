La pareja que se casó el viernes se hizo famosa luego de llevar a sus invitados en un colectivo de larga distancia. La original propuesta se debe a que Francisco es chofer de colectivos, profesión que lo llevó a conocer a Mónica hace 12 años. La relación de novela surgió el año pasado y sellaron su amor este fin de semana.

La pareja disfrutó con familia y amigos del evento que selló su amor.

Mónica y Francisco se conocieron en Río Gallegos hace 12 años, y este viernes coronaron el amor de una manera bastante peculiar, tras llevar a sus invitados en colectivo de larga distancia. La imagen del micro vestido con un gran lazo, afuera de la Parroquia San Juan Bosco, llamó la atención de los vecinos de la ciudad.

Mónica y Francisco: un amor de veinte asientos VIDEO: CASAMIENTO EN EL COLECTIVOMónica y Francisco: un amor de veinte asientoshttps://laopinionaustral.com.ar/monica-y-francisco-un-amor-de-veinte-asientos/ Posted by La Opinión Austral on Friday, January 24, 2020

La Opinión Austral dialogó con la pareja para conocer el trasfondo de la historia que hizo suspirar a quienes se “enamoraron” de la novela local.

Aun así, hubo quienes tuvieron comentarios maliciosos para con la pareja, ante ello, el recién casado indicó que hicieron caso omiso y que la gente suele hablar “pavadas”.

Así estaba decorado el colectivo en la puerta de la Parroquia San Juan Bosco.

De todas maneras, Francisco indicó que se encontró sorprendido de la repercusión que tuvo el hecho: “Apareció por todos lados, no lo imaginamos”. Relató cómo fue que conoció a Mónica y el porqué de trasladar a sus invitados en colectivo.

“Nosotros trabajábamos en el mismo lugar y nos cruzábamos cada tanto, yo soy chofer de colectivo y ella trabaja en una empresa de catering. Nos conocimos hace 12 años, siempre fuimos amigos y nos reencontramos el año pasado, los dos estábamos solos y decidimos encarar algo. Así se dio”, explicó el muchacho de 44 años.

El casamiento tuvo críticas de algunos vecinos, aun así, los casados apuestan por la pareja. FOTO: FACEBOOK LOA

Es así que durante el 2019 comenzaron con la romántica relación que, meses después, derivaría en la fiesta para 100 personas que realizaron el viernes por la noche. La creatividad para trasladar a sus invitados desde la parroquia al salón radica en la representatividad que tiene para la pareja el tipo de vehículo.

La fiesta contó con amigos, familiares y mariachis

El “amor sobre ruedas” los llevó a destino: una fiesta para el centenar de invitados, entre familia y amigos. Francisco pidió el colectivo en la empresa y sorprendió a los riogalleguenses, algo que consideró “muy simbólico”.

La pareja no tiene hijos en común, pero de todas maneras no tienen planes. “Hijos en común no tenemos, pero igual no está en los planes. Ya tenemos uno de cuatro patas”, explicó. Aun así, él es padre de dos y Mónica, de 41 años, es mamá de uno.

Francisco es de Tucumán, pero llegó a la ciudad hace 15 años, por lo que se considera prácticamente un nativo. Ella, nació acá.

“Fue bastante agitado, porque fue re lindo y el comentario que hicieron del diario, me encantó. Después nos fuimos con todos los invitados al salón. La pasamos hermoso”, explicó Mónica.

La decisión, según contó al medio, fue de ambos. “Es el colectivo que me lleva a mí al trabajo y donde anduvimos los dos”, mientras detalló que la fiesta contó con amigos, familiares y mariachis incluidos. “Todo fue hermoso, con gente muy querida”, concluyó la recién casada.

¿Cómo seguirá la historia? Ambos dejarán que el destino los sorprenda.