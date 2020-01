El Gobierno nacional designó como nuevo interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) a Anibal Fernández, ex jefe de Gabinete nacional de Cristina Fernández de Kirchner y ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 2015.

El decreto de nombramiento 119/20 fue publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente de la Nación Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Allí consideraron que el contador y abogado Anibal Fernández “reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida” estar al frente de la mina de carbón en Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.

En la misma normativa la Nación dispuso el cese en la funciones de Omar Zeidan, a cargo de YCRT desde 2016.

Anibal Fernández ya visitó la Cuenca Carbonífera en otras oportunidades siendo funcionario nacional y fue uno de los que firmó el proyecto oficial de ese entonces para volver a estatizar YCRT a través del Congreso de la Nación.

El proyecto que creaba la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (YCFSE) que absorbía el control del yacimiento, el complejo ferroportuario y la Central Termoeléctrica a Carbón (CTRT),

La iniciativa declaraba además «de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica».

En sus artículos se transfieren al Estado los bienes y el personal dependiente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, así como los pasivos registrados.

El directorio de la compañía estaría compuesto por un presidente, un vicepresidente, tres directores ejecutivos, dos directores en representación del Estado Nacional, dos en representación de Santa Cruz y uno por los trabajadores.

Si un día vos me necesitás, sea lo que sea, yo te a voy a ayudar Anibal Fernández al presidente Alberto Fernández

En una entrevista publicada el miércoles por la Revista Noticias, Aníbal Fernández no había descartado sumarse al Gabinete de Alberto Fernández aunque dijo que no estaba en los planes.

CRISTINA VISITÓ LAS OBRAS DE LA REPRESA NÉSTOR KIRCHNER EN SANTA CRUZ pic.twitter.com/w0UqiNuGLP — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) January 28, 2020

“Toda la vida viví para la política. Si me convocan perfecto, me dicen mañana lunes te necesitamos y yo a la mañana ya me pongo las pilas. No tengo dudas. Pero no estaba adentro de los planes”, señaló.

Anibal Fernández: de Cariló a Río Turbio

Pero lo más llamativo es que aseguró que tampoco estaba “dispuesto a ir a cualquier lugar, tiene que ser un lugar que le sirva al Presidente, que lo pueda hablar con el Presidente y decirle “convencéme de para qué te sirvo, qué represento yo”.

En la misma entrevista, Anibal Fernández aseguró que le dijo al Presidente: “Si un día vos me necesitás, sea lo que sea, yo te a voy a ayudar”.