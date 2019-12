Aníbal Montenegro dijo que los recolectores “viven de fiesta”

La situación del basural de Caleta Olivia es crítica, según dijo el director del área, ya que el turno noche de recolección “hace lo que quiere, no hay vigilancia y los vecinos no tiran la basura donde corresponde”. Además, hace semanas se perdió la planta de tratamiento de residuos por un incendio.

Aníbal Montenegro, director del basural de la localidad de Caleta Olivia estuvo en comunicación con el programa radial de Emir Sirva, “El Oso”, que se emite por radio San Jorge, para reclamar por la situación actual del sector. En resumen, Montenegro describe que el espacio es “riesgoso”.

Las cuestiones que hacen difícil el trabajo en el basural son muchas y continúan sumándose. Es por eso que el director del mismo habló de ellas y llamó a la concientización de la comunidad y de las autoridades municipales.

Entre vecinos que se “molestan cuando les solicitan que tiren la basura en el fondo del basural”, empleados recolectores que “hacen lo que quieren y viven de fiesta”, desechos residuales “tirados en la entrada y en cercanías de la oficina principal”, se suman las condiciones desastrosas y la falta de insumos.

Además, Montenegro agregó que, hace dos semanas, se perdió la planta de tratamiento de residuos de la localidad caletense y también se quemó un tractor que se encontraba dentro del galpón. “Esto pasó porque recolección del turno noche tiró la basura al lado del galpón, no respetan el lugar”.

“Luego, volvieron a tirar la basura delante de la oficina, frente al galpón y al costado del camino, así no se puede mantener la limpieza –comentó el director del área y añadió –Pido que hablen con los empleados de turno noche y no hay una respuesta favorable”.

“No hay agua, ni luz, no tenemos la ropa que corresponde, botines, ni guantes, venimos con nuestro propio vehículo, no nos dan combustible y hay una máquina parada que no funciona porque no tiene combustible y tiene una cubierta pinchada que tampoco podemos arreglar”, enumeró.

Por otro lado, dijo que en el basural trabajan 37 personas, pero a la noche no hay vigilancia. “Los empleados son de planes permanentes y contratados, a algunos de ellos tengo que pasarlos a buscar a la mañana para que vengamos a trabajar”.

Por último, Montenegro fue consultado por Rubén “La Burra” Contreras, quien asumirá el 11 del corriente mes como nuevo secretario de servicios. En este sentido expresó que no pudo comunicarse con él, “lo conozco, sé cómo labura, pienso que con él vamos a poder trabajar en conjunto y a mejorar las cosas”.