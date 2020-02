Antonio Rosales, padre de Stefania, dijo que la junta de firmas busca que la Justicia “tenga en cuenta que hay una gran preocupación en la sociedad por este caso y todo lo que viene sucediendo en la ciudad”.

La familia se presentó como querellante el viernes y calculan que recién el martes o miércoles podrán acceder a la causa. En tanto, el padre sostuvo que a su hija la mataron.

“A medida que pasan las horas, los días, más la rutina del día de ella y todo lo acontecido previamente a nosotros más nos da la seguridad que fue asesinada”, sostuvo.

“No quiero entorpecer al causa pero yo les podría decir mil cosas y ustedes me darían la razón”, agregó. “No quiero mencionar pero ustedes ya entienden. aparte de la evidencia que hay y la autopsia es una cosa muy evidente”, dijo.

En declaraciones exclusivas al programa “En el Tintero” por Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9, contó que Stefania era melliza y que estudiaba en la Polivalente de Arte. “Tenía que estar ejerciendo su profesorado pero otro mal nacido de esta sociedad la violó y dejó sus estudios porque la afectó muchísimo”.

“A partir de ahí iniciamos un camino con tratamiento psicológico para sacarla adelante de la depresión. Gracias a Dios era una mujer muy fuerte, con mucha actitud de vida y reconvirtió el dolor y se convirtió en un paladín silencioso y anónimo para ayudar a todas las personas que sufrieran violencia, principalmente violación, abuso de mujeres. Ella capaz que llegaba de su trabajo y tenía agendada a dos o tres personas para llamar”.

“Después empezó a pintar y hacer fotografía e iba a dejar u trabajo para seguir sus estudios”, contó.

“Ella estaba de novia hace un año y algo con un chico espectacular, tenía expectativas y proyectos y esto quebró todo”.

Pedido de contención a la Justicia

Rosales cuestionó que la familia se enteró de la muerte de Stefania por una persona particular y no por los organismo oficiales. “A nosotros si no insistíamos en las primeras horas y los primeros días no hubiéramos tenido ningún tipo de novedad”.

“Eso es parte de lo que se tendría que cambiar cuando suceden estas cosas que son extremas para la vida de un persona y la familia, calculo que las entidades publicas tiene que tener a alguien para que mantenga informado, se comunique con la familia y ofrezca un contención psicológica”, pidió.

Hoy van a ir a entidades públicas que están pidiendo firmar. “Es masiva la contribución de la gente para pedir justicia”.