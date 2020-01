Este miércoles, empleados municipales afiliados a la Asociación Personal de la Administración Pública (APAP) se manifestaron en la Intendencia. Con la medida de fuerza, buscan su puestos de trabajo, percibir los sueldos de diciembre, recategorización y que se devuelvan las prestaciones al gremio de los comercios locales.

Adriana Martínez, secretaria general de la Asociación Personal de la Administración Pública (APAP), viene acompañando a los trabajadores municipales desde el mes de julio del 2019.

Con más de 600 afiliados municipales al gremio, Martínez comentó a La Opinión en Radio que más de 200 familias se están quedando sin trabajo desde el 10 de diciembre. “Los despidos los están haciendo de forma verbal”, manifestó.

Desde el momento en que asumió su cargo, la secretaria comentó que se presentó en Intendencia, Secretaría de Gobierno y en el Concejo Deliberante, y que hasta el momento nunca fue atendida para tener una audiencia.

Categorías

Hace una semana, fueron citados junto a ATE para hablar sobre las categorías de más de 200 empleados. “En la segunda reunión nos entregan informes de la gente, cada intendente tiene la facultad para darle de baja. En ese momento había que revisar e íbamos a decir qué estaba bien y veríamos las medidas a tomar. Llevé a cuatro compañeros, presenté una nota al Ministerio de Trabajo para que participen como veedores, y los compañeros de ATE se retiraron, pedí que se haga un acta. No quería entrar sola, aparentemente tenían todo hecho, queríamos que se revea la situación de cada compañero que no se le había dado la categoría o había quedado relegado”, detalló Martínez.

Prestaciones y servicios

El martes por la mañana, llegó una carta documento al gremio por la cual el Municipio comunica la baja de prestaciones que tenía APAP con los supermercados locales.

“Estamos a la espera a ver qué se decide, quedaron familias en la calle, los sueldos son muy bajos a nivel provincia y con esto el consumo interno bajará. Nosotros no tenemos convenios en otras localidades para comprar alimentos. Me extraña que a nivel nacional el presidente trate de revertir la situación y aquí hacen lo contrario”, apuntó.

Manifestación

La medida de fuerza se realizó en el municipio truncadense mediante un acampe.

“La protesta es en paz, la gente pudo ingresar, vino la Policía y labraron un acta”, comentó Martínez, agregando que si no hay una pronta respuesta “la medida se irá endureciendo”.

Asimismo, la secretaria comentó que con las gestiones anteriores nunca se hizo paro. “Este gobierno está desde hace 12 años y venimos hace 19 trabajando el municipio. Al intendente no le gusta como estamos representando a los trabajadores y por eso nos bajan la cuota societaria. No tenemos miedo”, expresó.

Cuota

Sobre la cuota sindical, Martínez explicó que “hasta el momento no la han tocado, pero no la hemos cobrado. No nos pagaron las prestaciones de diciembre”. Para cerrar dijo que “con Osvaldo Maimó no se puede dialogar, pero nosotros siempre estamos abiertos para comunicarnos”.