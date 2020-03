El pasado domingo, el presidente Alberto Fernández anunció en la inauguración del año parlamentario que enviará en las próximas semanas un proyecto para que el aborto sea legal, seguro y gratuito en Argentina.

La repercusión de la noticia renovó la esperanza en los movimientos de mujeres de todo el país, en un 2020 que se inclina a dar luz verde a la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En Río Gallegos, la agrupación ‘Araucarias‘, feminista y vinculada especialmente al ámbito de la Comunicación, celebró la noticia.

“Por primera vez en la historia un Ejecutivo anuncia un proyecto de estas características, proyecto que surge de la movilización de cientos de miles de mujeres y disidencias organizadas, después de ocho intentos para que diputadxs y senadorxs fijen postura entre 2007 y 2020“, señalan desde la organización.

“Desde este colectivo, integrado por mujeres de los medios de comunicación, el arte, la cultura y la educación, celebramos enormemente este avance en materia de responsabilidad política frente a un tema que se sigue cobrando la vida de mujeres que son empujadas a la clandestinidad“, agregan.

Asimismo, remarcan un punto en particular: “Al igual que otras organizaciones, permanentemente recibimos el pedido de auxilio de compañeras de diferentes puntos de la provincia que necesitan interrumpir un embarazo. Es una realidad y como dijo el propio Fernández, ‘el aborto sucede‘ y no hay persecución ni amenaza punitiva que sirva para disuadir a quien no desea la maternidad”.

“La demanda de los feminismos por el aborto legal es una demanda por el acceso a la SALUD PÚBLICA, que con este anuncio permite un resarcimiento del Estado, que durante los últimos años llegó a dejarnos sin Ministerio de Salud”, continúan.

“Sabemos que hay gobiernos que amplían derechos y otros que no, y también que hay gobiernos con sensibilidad social para comprender de qué se trata el reclamo de las mujeres y personas gestantes, mientras que otros toman nuestros pañuelos sin responsabilidad ni convicción”, expresaron también a modo crítico.

“Que nadie se confunda, nos apropiamos del proyecto oficial porque surge de esa lucha y entendemos que defenderlo, es cobrarnos una deuda de la democracia con nosotras”, aclaran también, y al respecto explican que “el proyecto que se presentó el año pasado, de la mano de la Campaña por el Aborto Legal fijó hasta la semana catorce para acceder a la práctica, para que después de ese periodo sólo puedan hacerlo las personas que tienen riesgo de vida, discapacidad o fueron víctimas de violación”.

“El consentimiento informado es el único requisito y la practica debe realizarse no más allá de los cinco días posteriores al pedido. Se aplica con todas las obras sociales y en el sistema de salud público“, exponen.

Para finalizar, ‘Araucarias‘ resalta que para el futuro no habrán “más avisos de médicxs a la Policía para que nos abran causa, ya no más correr riesgo de vida por acudir a profesionales inescrupulosos, nunca más una muerta por decidir sobre su cuerpo“.

“Las diferencias entre ese proyecto y el oficial, están puestas en que inevitablemente habrá modificaciones respecto del margen que va a tener la objeción de consciencia. Contando los días, nos queda estar atentas, organizadas e invitar a muchxs profesionxles de la salud santacruceña a salir de la intransigencia”, cierra el mensaje de la agrupación.