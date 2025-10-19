Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), anunció el relanzamiento del programa de reintegros para jubilados y pensionados, que permitirá recuperar hasta $120.000 por mes en compras realizadas con tarjeta de débito en comercios adheridos.

La medida se enmarca dentro del plan “Beneficios ANSES”, una iniciativa que busca impulsar el consumo, promover el uso de medios electrónicos y aliviar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio, el reintegro se acredita automáticamente en la cuenta del beneficiario dentro de los siete días posteriores a la compra, sin necesidad de realizar ningún trámite o inscripción previa.

Cómo funciona el reintegro de hasta $120.000

El mecanismo del programa es sencillo: los jubilados y pensionados que realicen compras con la tarjeta de débito asociada a su cuenta de haberes recibirán un reintegro del 10 % o 20 %, dependiendo del comercio y el rubro. El beneficio tiene un tope mensual de $120.000, que puede alcanzarse sumando las distintas compras efectuadas a lo largo del mes calendario.

Los rubros incluidos abarcan una amplia variedad de comercios de primera necesidad, entre ellos:

Supermercados y autoservicios.

Farmacias y perfumerías.

Indumentaria y calzado.

Verdulerías, carnicerías y panaderías.

Para saber si un comercio forma parte del programa, los beneficiarios pueden consultar la web oficial beneficios.anses.gob.ar

o buscar el cartel distintivo de “Beneficios ANSES” en la vidriera del local.

Quiénes pueden acceder al reintegro

El reintegro de $120.000 está disponible para todos los beneficiarios de la seguridad social que cobren sus haberes a través de ANSES. Esto incluye a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Madres con siete hijos o más que perciben pensión no contributiva.

No se requiere inscripción previa: el sistema identifica automáticamente a los beneficiarios al momento de realizar el pago con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se depositan los haberes.

Cómo se acredita el reintegro

El reintegro se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria del beneficiario, en un plazo de hasta siete días hábiles luego de concretar la compra. No es necesario hacer gestiones adicionales ni conservar los comprobantes, ya que la acreditación se realiza de forma digital.

Desde Capital Humano aclararon que el programa se mantendrá activo durante todo 2025, con la posibilidad de ampliarse según la evolución de los precios y el impacto en el consumo de los jubilados.

Un beneficio clave para los adultos mayores

El programa “Beneficios ANSES” forma parte de las políticas de apoyo económico impulsadas por el Gobierno nacional para sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, en un contexto de alta inflación y aumento de los gastos esenciales.

Con este reintegro de hasta $120.000 mensuales, el Estado busca estimular las compras en comercios de cercanía y promover un consumo más formal y bancarizado entre los adultos mayores, garantizando al mismo tiempo un alivio directo en sus bolsillos.