Abogados por Argentina felicita a Diana Huerga Cuervo por su triunfo en Santa Cruz

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Abogados por Argentina (AxA) felicita a Diana Huerga Cuervo y a todo el equipo de la lista “Compromiso” por su triunfo en las primeras elecciones del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, un hecho histórico que marca un paso trascendental para la abogacía argentina.

Desde AxA destacamos la importancia de este proceso democrático que consolida la representación profesional y fortalece la participación activa de los abogados y abogadas en la construcción institucional. Este resultado refleja el compromiso, la vocación y la energía de quienes creemos en una abogacía más unida, ética e independiente.

Diana Huerga Cuervo es reconocida por su compromiso con la defensa de los derechos de los profesionales, su liderazgo cercano y su permanente trabajo por una justicia transparente y al servicio de la sociedad. Su elección simboliza el avance de una nueva generación de abogados y abogadas que asumen con convicción los desafíos del presente.

Desde Abogados por Argentina acompañamos con orgullo este logro y reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo, junto a colegas de todo el país, una abogacía fuerte, plural y comprometida con la justicia y la ciudadanía.

Abogados por Argentina

“Unir la abogacía para afianzar la justicia”