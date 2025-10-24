Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el arranque del Campeonato Mundial de Patín Artístico Beijing 2025, Abril Ortega entregó una performance que se ganó un lugar propio en la crónica del deporte argentino: 6.ª del mundo en Inline Senior Damas con 84,83 puntos. Mientras el torneo sigue su curso con otras disciplinas —restan los grupos de show—, el registro de la santacruceña se consolidó como el mejor resultado de una argentina en el Mundial.

El inicio del calendario dejó una foto clara del rendimiento albiceleste. En Libre masculino, Juan Segundo Rodríguez fue 9.º con 184,02, y Franco Mastroiani terminó 11.º con 167,91. En Libre femenino, Valentina Longo ocupó la 11.ª colocación con 130,13, mientras que María Victoria Tschopp cerró 22.ª con 102,51. En Libre Junior, las damas también sumaron presencia en el top-ten: Micaela Lopetegui fue 10.ª con 128,71, y Zoe Manggia 11.ª con 125,00. Entre los varones juniors, Joaquín Franichevich alcanzó un valioso 6.º puesto.

El Inline libre —la modalidad de Ortega— dejó otro cuadro alentador. En Senior, la patinadora de Río Gallegos rubricó un torneo de alto nivel para quedarse con el Top-6 mundial, marca que ningúna otra argentina logró mejorar en lo que va del campeonato. En Junior, Camila Brigas finalizó 8.ª con 73,89, y Valentina Loza Yapura 10.ª con 72,80. En la prueba masculina de Inline, Argentina no presentó representantes.

La lectura es inequívoca: con los resultados oficiales de las pruebas de inline y libre, Abril fue la argentina más competitiva del Mundial. La etiqueta puede sonar ambiciosa, pero está respaldada por la planilla: su sexto puesto global en la categoría reina del Inline la convierte en la mejor argentina del certamen y, por extensión, en la mejor argentina del mundo dentro de este Mundial 2025. Un título de impacto para una temporada en la que la santacruceña ya había brillado en el Sudamericano y en el Nacional.

Además del dato deportivo, su camino en Beijing reforzó una idea que atraviesa al deporte argentino: la excelencia no es patrimonio exclusivo de los grandes centros urbanos. Desde Santa Cruz, con una logística compleja y recursos ajustados, Abril se plantó ante potencias históricas y defendió su lugar entre las mejores. Ese logro resuena en la Patagonia, pero también interpela al sistema: con continuidad de apoyos y planificación, hay talento para competir arriba.

Con las pruebas individuales completadas, Abril Ortega inicia hoy su regreso a la Argentina, mientras el Mundial transita sus jornadas finales dedicadas a los grupos de show. Su cierre en el Top-6 mundial deja una certeza: la bandera celeste y blanca encontró en el Inline Senior una voz propia, y esa voz nació en Río Gallegos. El desafío que viene será convertir este hito en plataforma, para que lo que hoy parece excepcional se vuelva, paso a paso, parte de la normalidad del patinaje artístico argentino.