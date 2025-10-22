Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diciembre será un mes clave para los beneficiarios del sistema previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos correspondiente al medio aguinaldo, que se acreditará junto al haber mensual antes de Navidad, garantizando que todos los jubilados cobren antes del 24 de diciembre.

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber más alto percibido durante el segundo semestre del año, por lo que su monto varía según el nivel de ingresos de cada jubilado o pensionado. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el pago adicional será cercano a $166.500, sumándose al haber y a los posibles refuerzos que disponga el Gobierno.

Cuánto cobraría un jubilado en diciembre

Si se mantiene el esquema vigente, un jubilado con el haber mínimo podría cobrar en diciembre un total aproximado de $569.650.

Esa cifra se compone de:

Haber mensual estimado: $333.150,65

Bono de refuerzo: $70.000

Medio aguinaldo: $166.500

De esta forma, diciembre se presenta como uno de los meses con mayor ingreso acumulado del año, considerando los aumentos por movilidad, los refuerzos y los pagos complementarios previos a las Fiestas.

¿Habrá bono para jubilados en diciembre?

Aunque el bono previsional de fin de año todavía no fue oficializado, desde el Gobierno nacional se analiza repetir la medida implementada en junio y en los meses posteriores, cuando se otorgó un refuerzo de $70.000 a los jubilados que perciben el haber mínimo.

Fuentes cercanas a ANSES aseguran que la intención sería sostener el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos durante el cierre del año, especialmente en un contexto de alta inflación. La decisión final se tomará una vez que se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que el INDEC publicará a mediados de noviembre. Ese dato definirá el aumento por movilidad correspondiente al último mes de 2025.

Aumento por movilidad y expectativa por el refuerzo

El aumento de diciembre se calculará según la fórmula de movilidad que combina la variación salarial y la recaudación previsional, y estará atado al resultado del IPC de octubre. Este incremento se aplicará automáticamente sobre los haberes, alcanzando a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares.

De confirmarse el refuerzo adicional, el combo final de diciembre —entre aguinaldo, aumento y bono— permitirá que los jubilados perciban un ingreso más elevado en comparación con meses anteriores, lo que aliviará parcialmente el impacto del costo de vida en las fiestas de fin de año.

Cuándo se conocerán las fechas exactas de cobro

El calendario de pagos de diciembre será publicado oficialmente por ANSES en las próximas semanas. Se espera que, como es habitual, los pagos comiencen en la primera quincena del mes, primero para quienes perciben la jubilación mínima y luego para el resto de los beneficiarios.

De este modo, los jubilados podrán contar con todos sus ingresos antes de Navidad, incluyendo el aguinaldo, el aumento por movilidad y, en caso de confirmarse, el bono de fin de año, que busca reforzar la economía de los hogares en uno de los meses más esperados del calendario.