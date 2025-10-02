La Dirección Nacional de Vialidad aprobó el resultado de la Licitación Pública Nacional N° 46-0032-LPU25, mediante la cual se adjudicó a la firma Freyssinet Tierra Armada S.A. el contrato para la reparación del Puente sobre el Río Santa Cruz, ubicado en la zona sur de la provincia.

Según la resolución firmada por el Administrador General del organismo, el monto total de la adjudicación asciende a US$ 4.610.400 (equivalente a más de $6.000 millones al tipo de cambio actual), destinados a cubrir el servicio completo de reparación estructural del puente.

Se trata de una obra de gran importancia para la provincia, ya que el Puente sobre el Río Santa Cruz constituye un punto neurálgico de la red vial nacional y garantiza la conectividad terrestre entre las localidades del sur santacruceño.

Tras la adjudicación formal, la empresa Freyssinet Tierra Armada S.A. deberá avanzar con la firma del contrato y la planificación técnica de los trabajos, un proceso que suele demandar algunas semanas antes del inicio efectivo de las obras. Según los pliegos licitatorios, el plazo previsto para la ejecución de la reparación integral del Puente sobre el Río Santa Cruz es de 280 días corridos, por lo que se espera que los trabajos comiencen antes de fin de año o a inicios de 2026, una vez completadas las etapas administrativas y de preparación de obra.

Jairo Guzman realizó el anunció a través de sus redes sociales

En su video difundido desde Perito Moreno, Guzmán destacó una “noticia maravillosa para la provincia”, al anunciar que “el día lunes se firmó la adjudicación de la obra de puesta en valor del puente de Río Santa Cruz, una obra que supera los seis mil millones de pesos”.

“Es un reclamo histórico de la localidad de Piedrabuena y del extremo sur de la provincia. Muy feliz de anunciarles que esta obra ya es una realidad para todos los santacruceños”, expresó Guzmán en su mensaje grabado.

El candidato subrayó que este tipo de obras son “clave para el desarrollo económico de la provincia”, pero insistió en que “no se puede seguir viviendo con santacruceños que cobran 350 mil pesos en los municipios o con médicos y maestros mal pagos”, y responsabilizó al Gobierno provincial por “no acompañar al presidente Javier Milei”.