Finalmente, el Senado rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con 42 votos negativos, 25 a favor y 4 abstenciones. El debate se llevó a cabo luego del comunicado del presidente Javier Milei, en el que se indicaba que el tratamiento apresurado del DNU “violenta el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”.

Tras la sesión especial convocada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel -que culminó con el fracaso del mega decreto en el Senado- el vocero presidencial, Manuel Adorni, se pronunció rápidamente en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de X (exTwitter), que reprochó: “Nuevo récord histórico: la decadencia y el pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas tres meses de asumir el nuevo gobierno”.

Por su parte, el presidente Javier Milei reposteó una publicación en esa misma plataforma que criticaba severamente lo sucedido la jornada de este jueves.

El jefe de Estado hizo eco de un mensaje titulado “la casta política vs el pueblo argentino”. El posteo, realizado por el usuario @TommyShelby_30, sostenía que aquellos que votaron en contra del DNU “son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros”.

No obstante, las reformas del decreto continúan vigentes, a la espera del tratamiento en Diputados. Si el Gobierno consigue mayoría en la Cámara Baja, el DNU será constitucional.