Los gobernadores podrán pedir que se libere la cuarentena en algunos lugares

El presidente Alberto Fernández anunció que la cuarentena continuará hasta el 26 de abril en todo el país, aunque tendra algunas flexibilizaciones.

Se permitirá la actividad en talleres mecánicos, gomerías y bancos. Y también en bancos que atenderán con varios recaudos similares a los de los supermercados desde el lunes 13 de abril.

El Presidente pidió un 'pacto' para flexibilizar la cuarentena en el mediano plazo.

Luego de mostrar una serie de gráficos con los resultados y los analisis de la cuarentena hasta el momento, el mandatario señaló que "a partir de todo esto que nosotros hemos hecho, nosotros hemos decidido seguir con la cuarentena exactamente en los mismos términos que existen hoy. Solo vamos a dictar un decreto que prorrogue la cuarentena ya dispuesta: el aislamiento social, preventivo y obligatorio", expresó Alberto Fernández.

"Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y grandes centros urbanos. Ayer o antes de ayer, cuando hablamos con los gobernadores por teleconferencia y les propusimos que me expliquen que es lo que ellos ven como posibilidad para ir levantando la cuarentena en algunos casos puntales", contó como anticipo al anuncio de una leve flexibilidad que quedará a cargo de cada jurisdicción.

"Vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena. Yo la llamo cuarentena administrada. Vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada. Cuando digo lugares, digo porque muchos gobernadores me han plateando la existencia de pequeños pueblos muy aislados y muy rurales que no registran ningún caso de infección y que hacen toda su vida internamente y que no tiene mucho sentido mantenerlos aislado porque no se conectan con el afuera".

"Nos hemos propuesto analizar el modo, escuchando esos casos de comunidades que pueden seguir funcionando, y de algunas actividades, que tienen que ver con actividades rurales, que nosotros entendemos que tal vez podemos aceptarlas".

"A partir de mañana, el jefe de gabinete se contactará junto al Ministro del Interior con cada gobernador, cada uno le dirá cual es el pueblo que cree que hay que declararlo en cuarentena comunitaria, le dirá que tipo de actividad cree que puede llevarse a cabo y nosotros analizaremos con el Ministro de Salud la viabilidad de esto y también voy a consultar a los epidemiólogos", explicó como será el proceso para liberar una localidad.

"Iremos viendo poco a poco de ver donde podemos focalizar la apertura de la cuarentena", agregó.

"La decisión ya está tomada. Mañana (por el sábado) va estar publicado el DNU", ratificó.

El Presidente firmará un DNU para 'liberar' la cuarentena en algunos pueblos del interior del país.

"Hay algunas actividades que vamos a permitir, por ejemplo: necesitamos que estén habilitado talleres de autos para reparar vehículos de todos los autos de patrulleros, ambulancias. Lo mismo vamos a permitir con las gomerías".

Además dijo que están analizando "permitir la salida de personas discapacitadas acompañadas por una persona de su cercanía solo dentro de los límites próximos a su domicilio. Esto incluye también a las personas autistas."

"El resto vamos a esperar que nos dicen los gobernadores. A partir de allí vamos a ir resolviendo", completó

Fernández definió los próximos pasos a tomar debatiendo plan de acción en conjunto junto al ministro de Salud, Ginés González García, y los expertos médicos encabezados por Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica y el Caribe; Susana Lloveras, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero; y los reconocidos infectólogos Pedro Cahn y Gustavo Lopardo