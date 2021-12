Alberto Fernández: “Los que me dicen que cierre con el Fondo no me aprueban el Presupuesto y encima me apuran”

“Dense cuenta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea háganlo por vergüenza, porque vergüenza debería darles lo que fueron capaces de hacer”, añadió.

El Jefe de Estado y titular del Partido Justicialista nacional hizo estas manifestaciones al participar, este mediodía, de la presentación del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, como presidente del PJ bonaerense en un acto que tuvo lugar en el Museo Histórico 17 de Octubre, en la Quinta de San Vicente, ubicada en ese partido bonaerense y donde se encuentran los restos del general Juan Domingo Perón.

Fernández recordó que “a Cristina la dejaron sin presupuesto en 2010 y a mí me dejaron sin Presupuesto en 2022. Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando porque sabemos qué intereses representamos: los de los que menos tienen, los de los más postergados y los más desposeídos. No me importa qué Presupuesto me dejaron de aprobar, sé que eso lo voy a hacer con o sin Presupuesto, lo tengo claro”.

Además, subrayó que con el expresidente Néstor Kirchner "empezó a tejerse otra historia en Argentina porque cambiaron las lógicas del poder" debido a que “se puso al lado de los que no tenían trabajo y estaban en la pobreza, negoció con acreedores privados, juntó plata, le pagamos al Fondo y nos desprendimos del sometimiento que significa deberle".

Fernández insistió en que “seguimos soñando, como Perón y Evita, en que hagamos una Patria justa, libre y soberana. Todos sabemos que con la pandemia la distancia entre ricos y pobres ha crecido. El continente que se expone a esa desigualdad es Latinoamérica. Y eso nos pasa en Argentina. Y nosotros tenemos que trabajar con esa desigualdad”.

En esa dirección agregó: “Para eso tenemos que mejorar el ingreso de los que menos tienen y exigirles a los que más tienen que hagan sus aportes a través del sistema impositivo”.

Finalmente, el Presidente manifestó: “Entramos en un nuevo tiempo, veremos el 2023, va a ser nuestro, vamos a ganar, pero para hacerlo aprendamos lo vivido, escuchemos a nuestros vecinos, a todas las voces. Traigamos a los que no estuvieron con nosotros. Digámosles que hay dos modelos de país: un país que trabaja para que ganen los especuladores y un país que trabaja para que gane la pequeña y mediana empresa que invierte y da empleo en la Argentina”.

En tanto, Máximo Kirchner, al criticar el acoso que sufre el Gobierno nacional desde ciertos poderes, dijo que el mismo “no es a un hombre, es a las ideas que expresa un hombre y es a las ideas que expresamos nosotros, eso es lo que tenemos que tener en claro. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos”.

Dirigiéndose al Presidente le dijo: “En esa tarea Alberto nos vas a encontrar. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para dónde ir y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar a nuestra Patria adelante”