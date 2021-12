Alberto Fernández mantiene una reunión con la directora del FMI

El presidente Alberto Fernández se encuentra reunido en videoconferencia con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para continuar con las negociaciones para financiar la deuda externa y evitar que el país entre en default.

La videoconferencia que se lleva a cabo desde la Quinta de Olivos, comenzó pasadas las 15 horas. Si bien se trata de una reunión acordada desde hace una semana, el encuentro se realiza luego de haber perdido la votación de la partida presupuestaria para el año entrante en la Cámara de Diputados.

Previo al encuentro, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice aseguró en una conferencia virtual desde Washington que no hay una fecha establecida para una próxima misión en Argentina. Además, ratificó que tampoco hay fecha para renegociar los US$ 45.000 millones que el país le debe al organismo, luego de que el directorio se reuniera el lunes pasado y no llegara a un acuerdo en torno de esta cuestión.

No obstante el portavoz aseguró que "desde el FMI comparten los mismos objetivos que el país en materia económica", por lo que están comprometidos con las autoridades para elaborar un programa que permita reprograma la deuda de US$ 44.000 millones asumida por la gestión anterior