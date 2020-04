Alberto Fernández participa de videoconferencia con referentes políticos del Grupo de Puebla

El presidente Alberto Fernández, acompañado por el canciller Felipe Solá, mantiene una reunión mediante videoconferencia con miembros del Grupo de Puebla para analizar el impacto del Coronavirus COVID-19 en la región latinoamericana y el mundo.

Participan de la comunicación once ex presidentes entre quienes se destacan los de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva y Dilma Rousseff; de Ecuador Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Ernesto Samper; de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; y de Panamá, Martín Torrijos; el ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, y el José Luis Rodríguez Zapatero dirigente chileno Marco Enríquez-Ominami.

Al evaluar la situación del Coronavirus el presidente Fernández dijo “en el dilema entre la economía y la gente, yo elegí por la gente. Una Economía sin personas es la nada misma”.

Dijo que es necesario “impedir que la tragedia se profundice”, ya que “estamos siendo atacados por un ejército invisible”. Y afirmó: “Nadie se salva solo. La sociedad organizada salva al hombre”.

Además, señaló que América latina es “el continente más desigual”, y convocó a “pensar de otra manera en construir el mundo que viene cuando esto pase”.

También forman parte de la conversación virtual el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; y la secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena.

Acompañan al Presidente este mediodía en Olivos, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes políticos progresistas, fundado el 12 de julio de 2019 en la ciudad mexicana que da nombre al espacio, y que tuvo una segunda reunión en Buenos Aires en noviembre del año pasado.

El objetivo principal del foro es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. Está compuesto por presidentes, ex mandatarios, referentes políticos y sociales, y por académicos de catorce países de habla hispana