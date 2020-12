Alberto Fernández: "Vamos a vacunar a 300 mil personas antes de fin de año"

"Ese contrato está condiciones de ser firmado, estoy muy contento y agradecido con el gobierno de Rusia, porque han sido absolutamente solidarios con nosotros, y le han dado la velocidad a la vacuna que necesitábamos", expresó Alberto Fernández esta mañana en declaraciones a El Destape. En base a lo que pasó en Europa, es razonable pensar que en el otoño pueda venir una segunda ola del coronavirus en América Latina; esperemos que hagamos una epopeya todos los argentinos".

Jubilados, IFE, ATP y un país en terapia intensiva

En otro orden, el Jefe de Estado se refirió a los cuatro aumentos anuales que recibirá el sector pasivo a partir de 2021. "La actualización sería cada seis meses en períodos que van septiembre a marzo y de marzo a septiembre. Nosotros mandamos la ley con esa idea, respetando esa decisión de la comisión, pero cuando llegó el tema al Senado los senadores plantearon una preocupación que era que en marzo, de acuerdo a este sistema, debería actualizarse el valor de la jubilaciones teniendo en cuenta el periodo septiembre 2020 marzo 2021 y en ese caso había tres meses desde los últimos tres meses de este año que se superponen al aumento que nosotros ya dimos que es 5%.

En el mismo sentido, comparó el nuevo régimen con el del gobierno anterior."Habría que empalmar el viejo régimen con el nuevo, algo que también le ocurrió a Macri en su momento y lo que terminó haciendo Macri fue hacerle perder a los jubilados el primer trimestre de actualización que les correspondía. Entonces cuando nos sentamos ayer en Casa de Gobierno se nos ocurrió que la mejor solución era volver a la fórmula original de Cristina en su integridad, la combinación entre los ingresos fiscales más el promedio de los salarios formales o el índice salarial de trabajo informal según sea el más alto. Con lo cual quedó exactamente la misma fórmula que durante 8 años rigió y le permitió a los jubilados un aumento real de las jubilaciones".

Y siguió: "Lo que decidimos es: durante este año hicimos actualizaciones semestrales, sigamos con las actualizaciones semestrales, que la ley empiece a regir en enero y en marzo actualizamos. Aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor la verdad es que prefiero hacerlo porque para mí sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados".

"Hace un año, cuando llegamos al gobierno y resolvimos suspender el sistema de actualización que había dejado el gobierno anterior, se incluyó la creación de una comisión bicameral para que estableciera un nuevo índice de actualización para los jubilados. Trabajó durante todo el año, emitió su opinión sobre fin de año y recomendaba allí volver a la vieja fórmula con la salvedad de que no sea en referencia a la encuesta de salarios sino que las jubilaciones se actualizarán con esta lógica por un índice combinado entre ingresos fiscales y promedio de salarios".

A modo de balance, Alberto Fernández repaso los primeros meses de gobierno. "Yo estoy satisfecho con lo que hicimos el primer año porque no solo le ganamos a la inflación sino que cuando uno revisa las paritarias el 85% de los jubilados terminó estando entre las dos paritarias más altas de la Argentina. Yo lo celebro porque definitivamente los jubilados necesitan mejorar sus ingresos. Tenemos que ir corrigiendo y tender a una mejora de las jubilaciones. Me parece que esta solución que ahora a las 11 de la mañana hay una reunión en el Senado, con quien trabajamos muy bien ayer, con el bloque, ahora a las 11 van a ir los funcionarios nuestros a plantearles esta idea que nos parece buena porque resuelve el problema del empalme, no deja a los jubilados desamparados un solo día y además permite que los jubilados vean recomponer su ingreso cada tres meses y no cada 6 como era antes.

También, el mandatario se refirió a la situación social y económica del país tras el coronavirus y los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. "Nosotros estamos saliendo de una pandemia después de haber recibido el país en terapia intensiva. El ex presidente Macri dice que él dejó de gobernar en agosto del año pasado. Es lo que él dice, no lo que digo yo. Y así nos dejó el país. Sobre llovido, mojado, nos vino la pandemia. La verdad que la pandemia la sobrellevamos con mucho esfuerzo y yo con la tranquilidad de que no solo nos ocupamos de la salud de la gente sino también de los sectores pobres".

Sobre la ayuda que reciben algunos sectores para el pago de salarios, Fernández aclaró que aún continúa vigente."El ATP no desapareció totalmente, se mantiene para los sectores que lo siguen necesitando. El ATP, por ejemplo, cobraron las automotrices, pero han producido en el último mes un 20% más que el mismo mes del año pasado, no tiene sentido seguir manteniendo ese ATP porque, gracias a Dios, esa actividad se ha recuperado. Hay sectores vinculados a la gastronomía, al turismo, que lo siguen necesitando, y para ellos se sigue manteniendo, no es que lo eliminamos totalmente"

"En el caso del IFE lo que nos pasó es que cuando nosotros dimos el IFE ampliamos ese universo a 9 millones de personas que explicaron no tener ingresos. Entre ellos había monotributistas de las categorías más bajas que hoy están trabajando, por ejemplo muchos taxistas, muchos trabajadores independientes que han vuelto a trabajar y que razonablemente hoy no parecen estar necesitando el IFE. También notamos que el IFE hoy en día va a mucha gente que por ahí tenía otros recursos para sobrevivir y que aparecía como gente sin trabajo y sin ingresos"